04 августа 2025

В Югре из-за пожара прорвало трубы соседям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трубы прорвало из-за сильного давления
Трубы прорвало из-за сильного давления Фото:

Поздним вечером в многоквартирном доме Нижневартовска (ХМАО), на улице 60 лет Октября, 48 служился пожар. После оперативного тушения пожара соседей начало топить. Прорвало трубы и в соседнем доме на улице 60 лет Октября, 42. Сообщает telegram-канал «Типичный Нижневартовск».

«У соседних домов из-за пожара в трубах сильное давление, и в 42 доме у 5 квартир прорвало трубы, и течет вода. Звонили в аварийную службу, сказали, что сантехник один, разорваться не может…», — пишут в канале.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Ответ ожидается.

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Поздним вечером в многоквартирном доме Нижневартовска (ХМАО), на улице 60 лет Октября, 48 служился пожар. После оперативного тушения пожара соседей начало топить. Прорвало трубы и в соседнем доме на улице 60 лет Октября, 42. Сообщает telegram-канал «Типичный Нижневартовск». «У соседних домов из-за пожара в трубах сильное давление, и в 42 доме у 5 квартир прорвало трубы, и течет вода. Звонили в аварийную службу, сказали, что сантехник один, разорваться не может…», — пишут в канале. URA.RU направило запрос в МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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