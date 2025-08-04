Поздним вечером в многоквартирном доме Нижневартовска (ХМАО), на улице 60 лет Октября, 48 служился пожар. После оперативного тушения пожара соседей начало топить. Прорвало трубы и в соседнем доме на улице 60 лет Октября, 42. Сообщает telegram-канал «Типичный Нижневартовск».
«У соседних домов из-за пожара в трубах сильное давление, и в 42 доме у 5 квартир прорвало трубы, и течет вода. Звонили в аварийную службу, сказали, что сантехник один, разорваться не может…», — пишут в канале.
URA.RU направило запрос в МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Ответ ожидается.
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