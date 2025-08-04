04 августа 2025

Украина атаковала Брянскую и Калужскую области

Минобороны: российские силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ сбили 13 дронов над российскими регионами
ВС РФ сбили 13 дронов над российскими регионами Фото:

Российские средства противовоздушной обороны с 22:00 до полуночи по московскому времени уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«12 беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и сбиты над Брянской областью. Еще один дрон был перехвачен над территорией Калужской области», — пишет Минобороны в telegram-канале. 

Ранее российские системы ПВО уже неоднократно отражали массированные атаки беспилотников: в начале августа были уничтожены 22 украинских дрона над четырьмя регионами, а еще раньше — 24 БПЛА. Такие инциденты происходят на фоне продолжающихся попыток атак на российские территории с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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Российские средства противовоздушной обороны с 22:00 до полуночи по московскому времени уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «12 беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и сбиты над Брянской областью. Еще один дрон был перехвачен над территорией Калужской области», — пишет Минобороны в telegram-канале.  Ранее российские системы ПВО уже неоднократно отражали массированные атаки беспилотников: в начале августа были уничтожены 22 украинских дрона над четырьмя регионами, а еще раньше — 24 БПЛА. Такие инциденты происходят на фоне продолжающихся попыток атак на российские территории с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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