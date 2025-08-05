Самолет совершил жесткую посадку в Британии из-за шторма

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Шторм «Флорис» парализовал транспортную систему Великобритании
Шторм «Флорис» парализовал транспортную систему Великобритании Фото:

Самолет авиакомпании Jet2 совершил жесткую посадку в британском аэропорту Лидс-Брадфорд из-за мощных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». Об этом сообщают местные СМИ.

«Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 был вынужден совершить жесткую посадку в международном аэропорту Лидс-Брадфорд из-за экстремальных погодных условий, вызванных штормом „Флорис“. В отдельных районах Великобритании порывы ветра достигали 160 километров в час, что создало сложные условия для посадки воздушного судна», — передает Sky News.

Национальная метеорологическая служба Великобритании ввела два уровня погодных предупреждений, включая желтый — второй по степени опасности. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с электроснабжением, а в Шотландии отменили запланированные массовые мероприятия из-за угрозы безопасности.

Шторм вызвал серьезные перебои в работе транспортной системы страны. В Шотландии отменены десятки авиарейсов, а железнодорожное сообщение столкнулось с масштабными сбоями. 

Ранее, 13 июля, в лондонском аэропорту Саутенд после крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air B200 все рейсы были отменены, а аэропорт временно закрыли для расследования происшествия. Тогда пассажиров также просили следить за обновлениями и консультироваться с авиакомпаниями.

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Самолет авиакомпании Jet2 совершил жесткую посадку в британском аэропорту Лидс-Брадфорд из-за мощных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». Об этом сообщают местные СМИ. «Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 был вынужден совершить жесткую посадку в международном аэропорту Лидс-Брадфорд из-за экстремальных погодных условий, вызванных штормом „Флорис“. В отдельных районах Великобритании порывы ветра достигали 160 километров в час, что создало сложные условия для посадки воздушного судна», — передает Sky News. Национальная метеорологическая служба Великобритании ввела два уровня погодных предупреждений, включая желтый — второй по степени опасности. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с электроснабжением, а в Шотландии отменили запланированные массовые мероприятия из-за угрозы безопасности. Шторм вызвал серьезные перебои в работе транспортной системы страны. В Шотландии отменены десятки авиарейсов, а железнодорожное сообщение столкнулось с масштабными сбоями.  Ранее, 13 июля, в лондонском аэропорту Саутенд после крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air B200 все рейсы были отменены, а аэропорт временно закрыли для расследования происшествия. Тогда пассажиров также просили следить за обновлениями и консультироваться с авиакомпаниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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