04 августа 2025

В Ростовской области прогремели взрывы

В Ростовской области сработали системы ПВО из-за дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны ВСУ атаковали Ростовскую обаласть
Дроны ВСУ атаковали Ростовскую обаласть Фото:

Вечером 4 августа жители хутора Калинин в Ростовской области сообщили о серии взрывов в небе. Об этом сообщают СМИ. 

«Видели как минимум шесть беспилотников, работала система ПВО. Было несколько взрывов в воздухе», — сообщили очевидцы агентству Mash.

Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: 25 июля в пригородах Таганрога и Новочеркасска также были зафиксированы взрывы в небе после срабатывания системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда местные жители сообщали о вспышках и громких хлопках, а официальные органы уточняли информацию о последствиях.

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Вечером 4 августа жители хутора Калинин в Ростовской области сообщили о серии взрывов в небе. Об этом сообщают СМИ.  «Видели как минимум шесть беспилотников, работала система ПВО. Было несколько взрывов в воздухе», — сообщили очевидцы агентству Mash. Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: 25 июля в пригородах Таганрога и Новочеркасска также были зафиксированы взрывы в небе после срабатывания системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда местные жители сообщали о вспышках и громких хлопках, а официальные органы уточняли информацию о последствиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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