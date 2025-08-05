В ГД предложили возвращать деньги болельщикам за путешествия по стране

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Для болельщиков придумали кэшбэк
Для болельщиков придумали кэшбэк Фото:

В Госдуме выступили с предложением ввести частичный возврат денег болельщикам, которые ездят на спортивные мероприятия по стране. Об этом говорится в письме депутата Амира Хамитова, направленном главе правительства России Михаилу Мишустину.

«В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в России, прошу рассмотреть возможность запуска госпрограммы спортивного кешбэка», — передает ТАСС со ссылкой на письмо. Хамитов уточнил, что механизм кэшбэка можно сделать по аналогии с реализованной туристической программой.

Ранее туроператоры в России выступили в поддержку программы туристического кэшбэка. Они отметили важность для регионов притока гостей, которые способствуют развитию экономики.

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В Госдуме выступили с предложением ввести частичный возврат денег болельщикам, которые ездят на спортивные мероприятия по стране. Об этом говорится в письме депутата Амира Хамитова, направленном главе правительства России Михаилу Мишустину. «В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в России, прошу рассмотреть возможность запуска госпрограммы спортивного кешбэка», — передает ТАСС со ссылкой на письмо. Хамитов уточнил, что механизм кэшбэка можно сделать по аналогии с реализованной туристической программой. Ранее туроператоры в России выступили в поддержку программы туристического кэшбэка. Они отметили важность для регионов притока гостей, которые способствуют развитию экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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