Сальдо наградил мать Кадырова за заслуги перед Херсонской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мать Рамзана Кадырова Аймани удостоена высокой награды
Мать Рамзана Кадырова Аймани удостоена высокой награды Фото:

Аймани Кадырова, возглавляющая региональный общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова и являющаяся матерью руководителя Чеченской Республики, удостоена ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

«Передал Аймани Насиевне знак ордена „За заслуги перед Херсонской областью“ I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — написал Даудов в своем telegram-канале. Сальдо подчеркнул значительный личный вклад в развитие военного сотрудничества и оказание содействия при выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции на территории региона.

4 августа Кадырова праздновала свой день рождения. В своем поздравительном сообщении Даудов охарактеризовал ее как обладательницу большого сердца, твердого характера, а также уникального сочетания мудрости, терпения и сострадания.

Ранее Аймани Кадырова была удостоена ордена «За служение религии Ислам» I степени. О вручении награды сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В мае сын Рамзана Кадырова Адам получил две медали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аймани Кадырова, возглавляющая региональный общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова и являющаяся матерью руководителя Чеченской Республики, удостоена ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. «Передал Аймани Насиевне знак ордена „За заслуги перед Херсонской областью“ I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — написал Даудов в своем telegram-канале. Сальдо подчеркнул значительный личный вклад в развитие военного сотрудничества и оказание содействия при выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции на территории региона. 4 августа Кадырова праздновала свой день рождения. В своем поздравительном сообщении Даудов охарактеризовал ее как обладательницу большого сердца, твердого характера, а также уникального сочетания мудрости, терпения и сострадания. Ранее Аймани Кадырова была удостоена ордена «За служение религии Ислам» I степени. О вручении награды сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В мае сын Рамзана Кадырова Адам получил две медали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...