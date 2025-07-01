Сын Рамзана Кадырова Адам обратился к Путину

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он выразил благодарность российскому лидеру за поддержку чеченского народа.
«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Он подчеркнул, что жители Чечни сохраняют преданность российскому лидеру и пообещал, что «чеченцы не подведут президента России».
К публикации приложена фотография, на которой он запечатлен во время рукопожатия с Владимиром Путиным. Точное место съемки не уточняется.
Ранее стало известно о свадьбе Адама с уроженкой села Ахмат-Юрт по имени Медни. Информацией об этом поделилась сестра жениха Айшат Кадырова в социальных сетях.
Торжество прошло в закрытом формате, подробности церемонии не раскрывались. Однако известно, что мероприятие посетили влиятельные политики, дипломаты и звезды спорта и культуры.
Президент Путин поздравил молодоженов, о чем рассказал Рамзан Кадыров. Глава РФ также провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом в Москве. Что известно о свадьбе завидного жениха Чечни — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.