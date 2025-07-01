Сын Рамзана Кадырова Адам обратился к Путину

Адам Кадыров поблагодарил Путина за поздравление и опубликовал с ним фото
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Недавно женившийся Кадыров поблагодарил Путина за поздравления
Недавно женившийся Кадыров поблагодарил Путина за поздравления Фото:

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он выразил благодарность российскому лидеру за поддержку чеченского народа.

«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Он подчеркнул, что жители Чечни сохраняют преданность российскому лидеру и пообещал, что «чеченцы не подведут президента России». 

К публикации приложена фотография, на которой он запечатлен во время рукопожатия с Владимиром Путиным. Точное место съемки не уточняется.

Ранее стало известно о свадьбе Адама с уроженкой села Ахмат-Юрт по имени Медни. Информацией об этом поделилась сестра жениха Айшат Кадырова в социальных сетях.

Торжество прошло в закрытом формате, подробности церемонии не раскрывались. Однако известно, что мероприятие посетили влиятельные политики, дипломаты и звезды спорта и культуры.

Президент Путин поздравил молодоженов, о чем рассказал Рамзан Кадыров. Глава РФ также провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом в Москве. Что известно о свадьбе завидного жениха Чечни — в  материале URA.RU.

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он выразил благодарность российскому лидеру за поддержку чеченского народа. «Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Он подчеркнул, что жители Чечни сохраняют преданность российскому лидеру и пообещал, что «чеченцы не подведут президента России».  К публикации приложена фотография, на которой он запечатлен во время рукопожатия с Владимиром Путиным. Точное место съемки не уточняется. Ранее стало известно о свадьбе Адама с уроженкой села Ахмат-Юрт по имени Медни. Информацией об этом поделилась сестра жениха Айшат Кадырова в социальных сетях. Торжество прошло в закрытом формате, подробности церемонии не раскрывались. Однако известно, что мероприятие посетили влиятельные политики, дипломаты и звезды спорта и культуры. Президент Путин поздравил молодоженов, о чем рассказал Рамзан Кадыров. Глава РФ также провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом в Москве. Что известно о свадьбе завидного жениха Чечни — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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