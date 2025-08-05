Готовьте кошельки: сколько стоит обучение в уральских вузах в 2025 году

Лето подходит к концу, а это значит, что совсем скоро вчерашние школьники начнут грызть гранит науки в вузах Екатеринбурга. Сколько стоит получить высшее образование в уральской столице — в материале URA.RU.
УрФУ
Стоимость обучения в Уральском федеральном университете имени Б. Ельцина начинается от 196 тысяч рублей и достигает 342 тысяч в год для очной формы (в зависимости от направления). Для заочников цена ниже — от 114 до 150 тысяч.
Самыми дорогими направлениями являются «Экономика» и «Дизайн». При этом для абитуриентов действуют скидки за высокие баллы по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов в самом вузе.
УГМУ
Получить медицинское образование на Урале — удовольствие не из дешевых. Стоимость обучения в Уральском государственном медицинском университете обойдется минимум в 170 тысяч рублей за год. Цена растет в зависимости от специальности и формы обучения (ординатура, аспирантура). Самые дорогие направления — ортодонтия и пластическая хирургия (400 тысяч в год).
УГГУ
В Уральском государственном горном университете с абитуриента (или его родителей) попросят от 167 до 222 тысяч рублей в год за очную форму обучения. На «заочке» цены чуть ниже — от 55 до 85 тысяч. Однако доступна она далеко не для всех направлений.
Гуманитарный университет
Стоимость обучения в этом вузе начинается от 171 тысячи рублей в год. Самый высокий прайс для очников — 211 тысяч. Для заочной формы обучения придется отдать минимум 91 тысячу рублей.
УрГЭУ
Абитуриентам Уральского государственного экономического университета следует подготовить от 170 до 190 тысяч рублей для очной формы обучения за год. Заочная обойдется в 69 тысяч рублей (но такая возможность есть не у всех направлений).
УрГПУ
Выучиться на преподавателя или логопеда в Екатеринбурге будет стоить от 167 до 177 тысяч рублей в год (очно). Заочное обучение обойдется в 72-107 тысяч.
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