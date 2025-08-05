Украина атаковала Россию десятками БПЛА

Минобороны: российские средства ПВО сбили 24 украинских дрона
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным Минобороны РФ, над Брянской областью этой ночью было сбито 13 БПЛА
По данным Минобороны РФ, над Брянской областью этой ночью было сбито 13 БПЛА Фото:

В ночь на 5 августа российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотниками над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Средства ПВО сбили ночью 24 украинских БПЛА», — сообщили в МО РФ. По данным ведомства, из них 13 дронов были уничтожены в Брянской области, семь — в Ростовской и по два аппарата нейтрализовали над Калужской и Смоленской областями.

Этой ночью в результате атаки ВСУ в Ростовской области произошел пожар на подстанции, охвативший площадь 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Также в станице Тацинская спасатели потушили возгорание навеса во дворе частного дома, предотвратив распространение огня.

В Брянской области силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет, и призвал жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112. Подробнее о последствиях атаки БПЛА — в материале URA.RU.

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В ночь на 5 августа российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотниками над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Средства ПВО сбили ночью 24 украинских БПЛА», — сообщили в МО РФ. По данным ведомства, из них 13 дронов были уничтожены в Брянской области, семь — в Ростовской и по два аппарата нейтрализовали над Калужской и Смоленской областями. Этой ночью в результате атаки ВСУ в Ростовской области произошел пожар на подстанции, охвативший площадь 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Также в станице Тацинская спасатели потушили возгорание навеса во дворе частного дома, предотвратив распространение огня. В Брянской области силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет, и призвал жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112. Подробнее о последствиях атаки БПЛА — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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