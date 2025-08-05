Украина атаковала Россию десятками БПЛА

В ночь на 5 августа российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотниками над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средства ПВО сбили ночью 24 украинских БПЛА», — сообщили в МО РФ. По данным ведомства, из них 13 дронов были уничтожены в Брянской области, семь — в Ростовской и по два аппарата нейтрализовали над Калужской и Смоленской областями.
Этой ночью в результате атаки ВСУ в Ростовской области произошел пожар на подстанции, охвативший площадь 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Также в станице Тацинская спасатели потушили возгорание навеса во дворе частного дома, предотвратив распространение огня.
В Брянской области силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет, и призвал жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о подозрительных предметах по номеру 112. Подробнее о последствиях атаки БПЛА — в материале URA.RU.
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