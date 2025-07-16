Почти 5,5 тысяч жителей ХМАО пострадали от клещей

С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 5398 югорчан. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 299, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. При этом, пик активности пройден.
«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 5398 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 299 присасываний… Уменьшение числа укусов клещами отмечено в 15-ти муниципальных образований округа, для которых пик активности клещей пройден. Выше среднеокружного уровня обращаемость в 11-ти муниципальных образованиях Югры», — написано на сайте ведомства.
Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем — Ханты-Мансийский район. При этом, 12,9% всех укушенных — дети.
Отмечается, что 36,2% из 1374 исследованных клещей оказались заражены опасными инфекциями. Больше всего обращений из-за присасывания на этой неделе поступило от посещавших лес — 41,8%. Также 23,4% югорчан подхватили клеща на своих дачах, 23,1% — находясь в своем муниципалитете, 3% — на кладбищах, 0,6% — в парках и скверах, 0% — на пляжах. Доля завозных — 8%.
На прошлой неделе количество обращений из-за укуса клеща было выше. Тогда из-за насекомых пришли в больницу 406 человек. Несмотря на уменьшение случаев присасывания, в ХМАО появилась другая проблема — туляремия. Сейчас в регионе ввели обязательную иммунизацию для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа.
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