Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска из-за жалоб жителей после землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за большого количества жалоб жителей на работу городской администрации после сильного землетрясения. Он заявил, что лично убедился в обоснованности их претензий.
«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов на своей странице ВКонтакте.
Он сообщил, что посетили жилые дома, социальные объекты и пункт временного размещения в Вилючинске и лично убедился в обоснованности жалоб жителей. По его словам, работа администрации и реакция на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительны.
Ранее, 30 июля, в акватории Тихого океана, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8 — крупнейшее на Дальнем Востоке с 1952 года. Разлом длиной 200 километров прошел вдоль Курильско-Камчатского желоба.
Власти Камчатки призвали жителей не приближаться к побережью. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами. В районе Петропавловска-Камчатского волна достигла четырех метров, однако наибольший ущерб стихия нанесла Северо-Курильску, где затопило порт и рыбозавод. В регионе и на Курилах началась срочная эвакуация населения на возвышенности.
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