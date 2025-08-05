Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска из-за жалоб жителей после землетрясения

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска из-за жалоб жителей
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Солодов заявил, что лично убедился в обоснованности жалоб местных жителей Вилючинска
Солодов заявил, что лично убедился в обоснованности жалоб местных жителей Вилючинска Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за большого количества жалоб жителей на работу городской администрации после сильного землетрясения. Он заявил, что лично убедился в обоснованности их претензий.

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов на своей странице ВКонтакте.

Он сообщил, что посетили жилые дома, социальные объекты и пункт временного размещения в Вилючинске и лично убедился в обоснованности жалоб жителей. По его словам, работа администрации и реакция на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительны.

Ранее, 30 июля, в акватории Тихого океана, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8 — крупнейшее на Дальнем Востоке с 1952 года. Разлом длиной 200 километров прошел вдоль Курильско-Камчатского желоба.

Власти Камчатки призвали жителей не приближаться к побережью. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами. В районе Петропавловска-Камчатского волна достигла четырех метров, однако наибольший ущерб стихия нанесла Северо-Курильску, где затопило порт и рыбозавод. В регионе и на Курилах началась срочная эвакуация населения на возвышенности.

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за большого количества жалоб жителей на работу городской администрации после сильного землетрясения. Он заявил, что лично убедился в обоснованности их претензий. «Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов на своей странице ВКонтакте. Он сообщил, что посетили жилые дома, социальные объекты и пункт временного размещения в Вилючинске и лично убедился в обоснованности жалоб жителей. По его словам, работа администрации и реакция на чрезвычайную ситуацию неудовлетворительны. Ранее, 30 июля, в акватории Тихого океана, к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8 — крупнейшее на Дальнем Востоке с 1952 года. Разлом длиной 200 километров прошел вдоль Курильско-Камчатского желоба. Власти Камчатки призвали жителей не приближаться к побережью. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами. В районе Петропавловска-Камчатского волна достигла четырех метров, однако наибольший ущерб стихия нанесла Северо-Курильску, где затопило порт и рыбозавод. В регионе и на Курилах началась срочная эвакуация населения на возвышенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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