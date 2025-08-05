Почти тысяча машин встали в пробку на Крымском мосту

На Крымском мосту утром 5 августа со стороны Тамани ожидают проверки 968 машин, среднее время ожидания составляет около трех часов. Об этом сообщает telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту.
«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 968 транспортное средство. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, в то же время со стороны Керчи в очереди находятся 179 автомобилей. Водителей просят учитывать возможные задержки и следовать указаниям сотрудников.
Ранее доцент Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев заявил, что рост туристической привлекательности Крыма привел к рекордному числу автомобилей на Крымском мосту. Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией была создана госполитика, способствующая развитию туризма, что позволяет удовлетворять потребности современных туристов и местного бизнеса.
Он отметил, что оптимальное соотношение цены и качества отдыха также способствует росту туризма. Напомним, 4 августа была зафиксирована максимальная очередь на мосту — 4 068 автомобилей, из которых более 2,8 тысяч со стороны Тамани, передает деловое издание «Взгляд».
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