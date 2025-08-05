Режиссер московского электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском баре на Автозаводской улице. Об этом рассказали очевидцы.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа. Очевидцы рассказали telegram-каналу Mash, что пьяный режиссер агрессивно и громко приставал к отдыхающим, нахамил охране и финальным аккордом разбил об сцену арбуз. Когда дебошира выгнали из заведения, он в отместку разбил стеклянную дверь заведения, оторвал кусок потолка и подрался со своим автомобилем. Буйного режиссера увезли в отделение полиции.
Не обошлось без пострадавших: один из гостей бара поскользнулся на разбитом Лабутиным арбузе, другого ранило осколком стекла от пробитой двери. Еще одна посетительница получила удар кулаком по лицу.
Режиссер и ранее был замечен в похожем скандале. Так, 24 марта он сломал нос бармену заведения на Тверской и по традиции, разбил стеклянную дверь.
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