Mash: режиссер Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в баре. Видео

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Режиссер театра устроил пьяный дебош в баре
Режиссер театра устроил пьяный дебош в баре Фото:

Режиссер московского электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском баре на Автозаводской улице. Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа. Очевидцы рассказали telegram-каналу Mash, что пьяный режиссер агрессивно и громко приставал к отдыхающим, нахамил охране и финальным аккордом разбил об сцену арбуз. Когда дебошира выгнали из заведения, он в отместку разбил стеклянную дверь заведения, оторвал кусок потолка и подрался со своим автомобилем. Буйного режиссера увезли в отделение полиции.

Не обошлось без пострадавших: один из гостей бара поскользнулся на разбитом Лабутиным арбузе, другого ранило осколком стекла от пробитой двери. Еще одна посетительница получила удар кулаком по лицу.

Режиссер и ранее был замечен в похожем скандале. Так, 24 марта он сломал нос бармену заведения на Тверской и по традиции, разбил стеклянную дверь.

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Режиссер московского электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском баре на Автозаводской улице. Об этом рассказали очевидцы. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа. Очевидцы рассказали telegram-каналу Mash, что пьяный режиссер агрессивно и громко приставал к отдыхающим, нахамил охране и финальным аккордом разбил об сцену арбуз. Когда дебошира выгнали из заведения, он в отместку разбил стеклянную дверь заведения, оторвал кусок потолка и подрался со своим автомобилем. Буйного режиссера увезли в отделение полиции. Не обошлось без пострадавших: один из гостей бара поскользнулся на разбитом Лабутиным арбузе, другого ранило осколком стекла от пробитой двери. Еще одна посетительница получила удар кулаком по лицу. Режиссер и ранее был замечен в похожем скандале. Так, 24 марта он сломал нос бармену заведения на Тверской и по традиции, разбил стеклянную дверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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