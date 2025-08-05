Очереди на Крымский мост выросли вдвое за ночь 5 августа: что происходит сейчас

Очереди на Крымском мосту вновь бьют рекорды. Только за ночь с 4 на 5 августа число машин, ожидающих досмотра со стороны Тамани, выросло более чем вдвое и почти достигло тысячи. Автомобилисты проводят в ожидании до трех часов. URA.RU рассказывает, как изменилась ситуация за ночь 5 августа.
Очереди перед Крымским мостом за ночь с 4 на 5 августа
По оперативным данным Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту, с полуночи 5 августа число машин, ожидающих проезда со стороны Тамани, выросло более чем в два раза — с 415 до 968 транспортных средств. Ожидание занимает до трех часов. С керченской стороны ситуация немного легче: в 08:00 в очереди находились 179 автомобилей.
- 00:00 — 415 машин (Тамань), 210 машин (Керчь)
- 04:00 — 628 машин (Тамань), очереди на Керчи нет
- 06:00 — 918 машин (Тамань), на Керчи — нет очереди
- 08:00 — 968 машин (Тамань), 179 машин (Керчь)
Почему на мосту такие пробки
Массовые заторы у Крымского моста этим летом — результат наплыва туристов и усиленных мер безопасности. Как объясняли в Минтрансе РФ, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края работают две площадки с постами ручного досмотра. Ежечасно они обрабатывают до 650 автомобилей, но при повышенной нагрузке этого не всегда достаточно.
На стороне Тамани задействовано 60 зон досмотра, на Керченской — около 50. Очереди бывают настолько долгими, что волонтеры раздают воду людям, которые ждут проезда более полутора часов, чтобы облегчить условия под открытым солнцем.
Как проходит досмотр
Перед пересечением моста каждый автомобиль должен пройти проверку, напоминающую процедуру безопасности в аэропортах. В среднем досмотр легковушки занимает около 6 минут, автобуса — до 15 минут. Проверяются водитель, пассажиры и багаж.
Есть два варианта:
- Аппаратный досмотр (машина заезжает на спецплощадку, проверяется техническими средствами);
- Ручной досмотр, который часто проходит быстрее, особенно если багаж упакован компактно.
В случае ручной проверки водитель должен предъявить содержимое багажника, внутренние ниши автомобиля и перенести вещи в зону проверки. При подозрениях возможна дополнительная проверка.
Что еще важно
Перед въездом на мост работает заправка — там можно пополнить бак, запастись водой и сходить в туалет. Минтранс России напоминает, что для получения актуальной информации действует горячая линия: +7 (499) 495-00-11.
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