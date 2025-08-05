США выступят с срочным заявлением из-за БПЛА

Министр транспорта США Даффи пообещал огромное заявление по теме беспилотников
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Даффи пообещал «огромное» заявление по беспилотникам
Даффи пообещал «огромное» заявление по беспилотникам Фото:

Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах.

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал Даффи в соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). Подробности инициативы он не уточнил.

В июле министр обороны США Пит Хегсет поручил ускорить выпуск беспилотников и развитие технологий в этой области. Согласно имеющимся документам, глава Пентагона призвал не только выполнить указ президента Дональда Трампа о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания» на фоне конкуренции с Россией.

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Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах. «Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал Даффи в соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). Подробности инициативы он не уточнил. В июле министр обороны США Пит Хегсет поручил ускорить выпуск беспилотников и развитие технологий в этой области. Согласно имеющимся документам, глава Пентагона призвал не только выполнить указ президента Дональда Трампа о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания» на фоне конкуренции с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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