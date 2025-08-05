США выступят с срочным заявлением из-за БПЛА

Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах.
«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал Даффи в соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). Подробности инициативы он не уточнил.
В июле министр обороны США Пит Хегсет поручил ускорить выпуск беспилотников и развитие технологий в этой области. Согласно имеющимся документам, глава Пентагона призвал не только выполнить указ президента Дональда Трампа о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания» на фоне конкуренции с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.