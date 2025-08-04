Национализированный холдинг ЮГК выплатил кредиторам 142 миллиона рублей

Национализированный челябинский золотодобытчик «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) направил на выплаты кредиторам 142 млн рублей. Деньги выплачены в качестве купонного дохода по облигациям.
«Биржевые облигации. Категория выплат: купонный доход. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 142,4 млн рублей», — сообщила компания на сайте.
Выплаты прошли в рамках пятого купонного периода. Он длился со 2 июля по 1 августа. Холдинг выплатил 71,2 рубля на каждую из двух миллионов обращающихся облигаций.
ЮГК разместила два выпуска облигаций. Выплата прошла по последнему из них. Он датирован мартом 2025 года. Максимальный объем займа тогда составил 200 миллионов долларов. В 2023 году зарегистрировали выпуск на 10 миллиардов рублей. Совокупный публичный долг компании составил 25,756 миллиарда рублей по текущему валютному курсу.
Компания перешла в руки государства 11 июля. Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В качестве причины для передачи бизнеса государству надзорное ведомство обозначило лоббистскую деятельность президента «УК ЮГК», вице-спикера заксобрания Константина Струкова. Генпрокуратура обвиняла руководство компании в использовании положения и связей в интересах частного дела компании.
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