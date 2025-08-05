Исчезнувшего подростка из Нижневартовска нашли в Сургуте

Пропавшего подростка из Нижневартовска нашли в соседнем городе
Подростка, который пропал Нижневартовске (ХМАО) 3 августа, нашли в соседнем городе. Об этом URA.RU сообщили в полиции.
«16-летний подросток, который ушел из дома в Нижневартовске 3 августа, найден. Его задержали в Сургуте 5 августа», — рассказали агентству в пресс-службе регионального УМВД.
По словам силовиков, парень из хорошей семьи, но из дома сбегает регулярно. Он состоит на учете в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) разыскивается подросток 16-ти лет. Известно, что третьего августа он ушел из дома и не вернулся.
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