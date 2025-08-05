05 августа 2025

Исчезнувшего подростка из Нижневартовска нашли в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшего подростка из Нижневартовска нашли в соседнем городе
Пропавшего подростка из Нижневартовска нашли в соседнем городе Фото:

Подростка, который пропал Нижневартовске (ХМАО) 3 августа, нашли в соседнем городе. Об этом URA.RU сообщили в полиции.

«16-летний подросток, который ушел из дома в Нижневартовске 3 августа, найден. Его задержали в Сургуте 5 августа», — рассказали агентству в пресс-службе регионального УМВД.

По словам силовиков, парень из хорошей семьи, но из дома сбегает регулярно. Он состоит на учете в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) разыскивается подросток 16-ти лет. Известно, что третьего августа он ушел из дома и не вернулся.

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Подростка, который пропал Нижневартовске (ХМАО) 3 августа, нашли в соседнем городе. Об этом URA.RU сообщили в полиции. «16-летний подросток, который ушел из дома в Нижневартовске 3 августа, найден. Его задержали в Сургуте 5 августа», — рассказали агентству в пресс-службе регионального УМВД. По словам силовиков, парень из хорошей семьи, но из дома сбегает регулярно. Он состоит на учете в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) разыскивается подросток 16-ти лет. Известно, что третьего августа он ушел из дома и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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