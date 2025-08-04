Орджоникидзевский райсудом Екатеринбурга вынес приговор крановщику, по ошибке которого упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Виновному назначили лишение свободы на полтора года условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Приговором суда Миронов И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года», — пояснили там.
Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент 66-летний мужчина проводил монтаж фундамента. Падение автокрана попало в объектив камеры наблюдения.
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