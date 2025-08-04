04 августа 2025

Крановщик избежал тюрьмы за убийство рабочего на стройке в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимый полностью признал свою вину
Подсудимый полностью признал свою вину Фото:

Орджоникидзевский райсудом Екатеринбурга вынес приговор крановщику, по ошибке которого упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Виновному назначили лишение свободы на полтора года условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Приговором суда Миронов И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года», — пояснили там.

Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент 66-летний мужчина проводил монтаж фундамента. Падение автокрана попало в объектив камеры наблюдения.

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Орджоникидзевский райсудом Екатеринбурга вынес приговор крановщику, по ошибке которого упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Виновному назначили лишение свободы на полтора года условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Приговором суда Миронов И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года», — пояснили там. Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент 66-летний мужчина проводил монтаж фундамента. Падение автокрана попало в объектив камеры наблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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