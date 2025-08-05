Весь всмятку: как выглядит автобус, попавший в ДТП под Тулой

Количество пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до 30
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб
На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб Фото:

В Тульской области на трассе М4 «Дон» произошло жуткое ДТП. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы. Информацию об инциденте подтвердил губернатор Дмитрий Миляев. В момент аварии в автобусе находились 48 человек, среди них пятеро детей.

В результате ДТП пострадали около 30 пассажиров, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывается необходимая помощь. Получить информацию о состоянии пациентов можно по горячей линии регионального Минздрава: 8-800-444-40-03.

По предварительной версии полиции, причиной аварии стал сильный туман. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции. Для оставшихся пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Подробнее об инциденте — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тульской области на трассе М4 «Дон» произошло жуткое ДТП. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы. Информацию об инциденте подтвердил губернатор Дмитрий Миляев. В момент аварии в автобусе находились 48 человек, среди них пятеро детей. В результате ДТП пострадали около 30 пассажиров, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывается необходимая помощь. Получить информацию о состоянии пациентов можно по горячей линии регионального Минздрава: 8-800-444-40-03. По предварительной версии полиции, причиной аварии стал сильный туман. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции. Для оставшихся пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Подробнее об инциденте — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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