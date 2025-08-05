Весь всмятку: как выглядит автобус, попавший в ДТП под Тулой

В Тульской области на трассе М4 «Дон» произошло жуткое ДТП. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы. Информацию об инциденте подтвердил губернатор Дмитрий Миляев. В момент аварии в автобусе находились 48 человек, среди них пятеро детей.
В результате ДТП пострадали около 30 пассажиров, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывается необходимая помощь. Получить информацию о состоянии пациентов можно по горячей линии регионального Минздрава: 8-800-444-40-03.
По предварительной версии полиции, причиной аварии стал сильный туман. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции. Для оставшихся пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Подробнее об инциденте — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.