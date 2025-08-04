Деньги на теракт в «Крокусе» переводили организаторы из Екатеринбурга

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед трагедией проводили денежные операции в Екатеринбурге. Хусейн Хамидов (признан в РФ террористом и экстремистом) перевел 350 тысяч рублей Шахромджону Гадоеву (признан в РФ террористом и экстремистом) на покупку оружия. Это следует из материалов дела.
«Хусейн Хамидов, используя банковские счета, открытые на его имя, осуществлял по указанию руководителей террористической организации „Вилаят Хорасан“ (входит в Исламское государство, запрещенной по решению суда) и ее участников переводы денежных средств, которые использовались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, в том числе для покупки оружия, примененного в теракте, в том числе, находясь в Екатеринбурге, 24.02.2024 со своего счета Хамидов Х. А. перевел 350000 рублей на банковский счет, открытый на имя Шахромджона Гадоева в ПАО „Сбербанк“ по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — передает ТАСС содержимое документов.
Отмечается, что после получения средств Гадоев приобрел оружие и боеприпасы, которые тайно перевез из Дагестана в Подмосковье на автомобиле с оборудованным тайником. В числе перевозимого оружия были три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Оружие передали одному из исполнителей теракта — Шамсидину Фаридуни (признан в РФ террористом и экстремистом).
Накануне прошел первый суд по теракту в «Крокусе», слушания закрыли от журналистов. Все обвиняемые говорили исключительно на таджикском языке, общаясь с судом при помощи переводчика. Четверо исполнителей полностью признали свою вину. Хамидов признался в переводе средств, заявив, что не имеет отношения к подготовке теракта. Гадоев частично признал свою вину по фактам незаконного хранения и перевозки оружия.
Теракт в «Крокусе» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Согласно сведениям СКР, жертвами трагедии стали 149 человек. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, а еще 609 пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Перед судом предстали 19 фигурантов дела: 13 из них обвиняются в непосредственном совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности. Им также предъявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на сумму 68 млн рублей.
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