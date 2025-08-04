«Резал и стрелял, но мне их жалко»: как прошел первый суд по теракту в «Крокусе»

Сегодня состоялись первые слушания дела о теракте в «Крокусе». Впервые с момента трагедии пострадавшие и террористы встретились вновь. При этом суд был закрыт от прессы. По подсчетам СМИ, на начало заседания пришло более 100 журналистов и лишь около 30 потерпевших из 2,4 тысячи признанных таковыми.
Сам теракт произошел 22 марта 2024 года. По последним данным, погибли 147 человек. Пострадало больше 600. Следствие утверждает, что теракт заказали на Украине, Киев это отрицает.
На сегодняшнем суде обвиняемым продлен арест на полгода. Также часть фигурантов полностью признала свою вину. Итоги суда — в материале URA.RU.
Главные итоги суда по «Крокусу»
На скамье подсудимых были 19 человек. Из них четверо — непосредственные исполнители теракта. Остальные проходят по делу как пособники — они обеспечивали исполнителей денежными средствами и оружием, а также выступали арендодателями, продавцами автомобилей и так далее.
Все обвиняемые говорили исключительно на таджикском языке, общаясь с судом при помощи переводчика. Четверо исполнителей полностью признали свою вину. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших, рассказала, что фигуранты всячески пытались показать раскаяние.
«Искренне попросили извинения у потерпевших… [Один сказал: ] „Я их резал и стрелял, но мне их так жалко, такие соболезнования приношу, ну просто плакать хочется!“» — заявила Айвар.
Пятеро обвиняемых полностью отрицают свою вину. На судебном заседании они утверждали, что «переводили деньги бедным нуждающимся братьям и сестрам» и не подозревали, что эти средства будут использованы для финансирования террористической деятельности.
Оставшиеся пособники признали вину частично. Они подтвердили содействие террористам, однако настаивают на том, что не знали о подготовке массового убийства. Потерпевшие подали 25 исков на многомиллионные суммы к террористам; требования уже были удовлетворены судом, однако, как сообщила адвокат, получить компенсацию невозможно — у обвиняемых отсутствует какое-либо имущество. В связи с этим десятки человек уже отказались от дальнейших судебных разбирательств.
Что сказали обвиняемые в теракте в «Крокусе»
- Фаридуни Шамсидин* полностью признал свою вину. Выразил раскаяние в содеянном и принес извинения потерпевшим, пишет МК.RU.
- Мирзоев Далерджон* признал свою вину в полном объеме, извинился перед пострадавшими. Также выразил соболезнования и раскаялся в совершенном.
- Файзов Мухаммадсобир* полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он принес извинения всем пострадавшим в результате нападения и пожара, отметив: «Некоторые лица воспользовались моей неопытностью, ввели меня в заблуждение и вовлекли. У меня были иные жизненные планы, искренне сожалею о случившемся».
- Саидакрами Муродали Рачабализода* признал свою вину, раскаялся и принес извинения.
- Солиев Умеджон* частично признал свою причастность к организации запрещенной террористической структуры. По его словам, он отдавал распоряжения Гадоеву, однако факт использования взрывного устройства отрицает.
- Солиев Мустаким* частично признал приобретение огнестрельного оружия. Однако участие в террористической организации отрицал.
- Гадоев Шахромджон* частично признал свою вину по фактам незаконного хранения и перевозки оружия. Подготовку теракта в Каспийске (по версии следствия, изначально планировалось подорвать концертный зал) не признал.
- Исмаилов Зубайдулло*: «Я не совершал преступлений. С момента задержания заявляю о своей невиновности. Я действительно ездил с Гадоевым в Ингушетию, но вышел из автомобиля по дороге. Преступлений не совершал».
- Хамидов Хусейн*: «Признаю перевод денежных средств, однако к подготовке теракта отношения не имею».
- Шарипзода Мухаммад*: «Я не приносил клятву. Никого не призывал к совершению джихада, о произошедшем ничего не знал. Полагал, что направляю деньги нуждающимся. Действительно переводил средства, думая, что они предназначались братьям и сестрам в трудной ситуации».
- Юсуфзоды Якуоджани*: «Признаю, что передал банковскую карту, но не осознавал кому и с какой целью. Сожалею о данном поступке».
- Лутфуллои Назримада*: «Мне сообщили, что я получу деньги и должен их хранить у себя. Я помогал нуждающимся и передавал средства по поручению на банковские карты. Идеологию террористической организации не разделяю. Испугавшись, дал показания, которые затем транслировались в СМИ. Считаю себя обманутым и приношу извинения за свои действия».
Сидели с наручниками, смотря только в пол
Для слушаний был выбран просторный зал, который Мосгорсуд использует крайне редко — например, недавнее заседание по делу бывшего заместителя министра Тимура Иванова проходило в значительно более скромной обстановке. Данное помещение рассчитано примерно на 150 человек и считается одним из самых вместительных в Европе. В зале расположены длинные ряды скамей, а над местом для троих судей возвышается массивный позолоченный двуглавый орел. На стенах размещены крупные портреты выдающихся исторических личностей, сопровождаемые их высказываниями о правосудии.
Обвиняемые находились на таком расстоянии от прессы, что разглядеть их с журналистских мест практически невозможно. Те немногие подсудимые, которые видны, сидели с опущенными головами и руками, заведенными за спину — наручники не снимались даже в стеклянном ограждении. По соседству с обвиняемыми располагались два ряда адвокатов и переводчиков.
Обвиняемые готовили провокации
Главный судья, выполняя свои обязанности, уточнил наличие всех необходимых участников на заседании и проверил корректность предоставленных сведений о подсудимых — их семейное положение, количество детей, место работы и другие личные данные. Далее государственный обвинитель неожиданно заявил, что, согласно оперативной информации, существует угроза безопасности участников процесса, включая самого прокурора: сообщники обвиняемых якобы намерены устроить провокации. В связи с этим прокурор обратился к суду с ходатайством провести слушание в закрытом режиме, подчеркнув, что такое решение соответствует действующему законодательству, пишет «Газета.Ru».
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов в террористов
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