Фигурант дела о теракте в «Крокусе» таксовал в Екатеринбурге: что о нем известно

Один из фигурантов дела о теракте в московском концертном зале «Крокус сити холл» Шахромджон Гадоев (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов в террористов) работал таксистом в Екатеринбурге и три года назад уже попадал на скамью подсудимых. Подробности — в материале URA.RU.
По версии следствия, в 2022 году Гадоев* воспользовался банковской карточкой, которую в его машине оставил клиент. Силовики задержали его и обвинили в краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. После приговора Гадоев* якобы вернулся в Таджикистан.
Сейчас ему вменяют соучастие в подготовке к теракту. По версии следствия, Гадоев* открыл в Екатеринбурге банковский счет, на который переводились деньги для преступления. Кроме того, он, по мнению СК, перевез в Подмосковье тайник с оружием, который позже использовался в атаке на «Крокус».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные налетчики, которые открыли огонь по гостям и подожгли площадку. От их действий погибли 149 человек, свыше 500 — пострадали. Гадоев* свою вину признал частично. 4 августа в Москве началось судебное разбирательство. Подробнее об этом, — в материале агентства.
*Шахромджон Гадоев внесен Росфинмониторингом в список экстремистов в террористов.
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