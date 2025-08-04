Главный строитель мэрии из ХМАО подала в отставку

Директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер покидает должность. Последний рабочий день чиновницы — 6 августа.
«Последние четыре года моя жизнь была связана с департаментом. За это время мы реализовали не один успешный проект. Благодарю главу района Андрея Трубецкого и коллег за совместную работу. Перехожу на новую работу, но всегда остаюсь открыта для общения», — сообщила Виер в разговоре с URA.RU.
Чиновница возглавляла департамент с января 2021 года. За это время в районе завершили реконструкцию долгостроя — культурно-досугового центра в Белом Яре, построили три школы, молодежные центры, спортивные объекты, обновили десятки километров дорог. Обязанности директора временно будет исполнять заместитель Виер — Роман Бойко.
Ранее URA.RU писало, что пост директора департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска покинул Андрей Серокуров, который проработал менее двух месяцев. Его предшественник также занимал должность недолго
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