04 августа 2025

Главный строитель мэрии из ХМАО подала в отставку

Директор депстроя администрации Сургутского района Виер покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор департамента администрации Сургутского района Виер покидает пост
Директор департамента администрации Сургутского района Виер покидает пост Фото:

Директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер покидает должность. Последний рабочий день чиновницы — 6 августа.

«Последние четыре года моя жизнь была связана с департаментом. За это время мы реализовали не один успешный проект. Благодарю главу района Андрея Трубецкого и коллег за совместную работу. Перехожу на новую работу, но всегда остаюсь открыта для общения», — сообщила Виер в разговоре с URA.RU.

Чиновница возглавляла департамент с января 2021 года. За это время в районе завершили реконструкцию долгостроя — культурно-досугового центра в Белом Яре, построили три школы, молодежные центры, спортивные объекты, обновили десятки километров дорог. Обязанности директора временно будет исполнять заместитель Виер — Роман Бойко.

Ранее URA.RU писало, что пост директора департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска покинул Андрей Серокуров, который проработал менее двух месяцев. Его предшественник также занимал должность недолго

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Директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер покидает должность. Последний рабочий день чиновницы — 6 августа. «Последние четыре года моя жизнь была связана с департаментом. За это время мы реализовали не один успешный проект. Благодарю главу района Андрея Трубецкого и коллег за совместную работу. Перехожу на новую работу, но всегда остаюсь открыта для общения», — сообщила Виер в разговоре с URA.RU. Чиновница возглавляла департамент с января 2021 года. За это время в районе завершили реконструкцию долгостроя — культурно-досугового центра в Белом Яре, построили три школы, молодежные центры, спортивные объекты, обновили десятки километров дорог. Обязанности директора временно будет исполнять заместитель Виер — Роман Бойко. Ранее URA.RU писало, что пост директора департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска покинул Андрей Серокуров, который проработал менее двух месяцев. Его предшественник также занимал должность недолго
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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