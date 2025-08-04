Власти ХМАО подали в суд на экс-директора рыбокомбината, ставшего фигурантом уголовного дела

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО подал иск к бывшему генеральному директору АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» Алексею Федяеву. Власти требуют взыскать с него 4,8 млн рублей за ущерб, причинённый предприятию в результате хранения 50 тонн испорченной рыбы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела.
«Департамент имущества ХМАО подал на него в суд на возмещение ущерба. Если суд удовлетворит требования, Федяев будет обязан выплатить почти 5 миллионов рублей из собственных средств в пользу рыбокомбината», — уточнил собеседник.
На сайте Арбитражного суда ХМАО опубликована информация о споре: истцом выступает департамент, ответчиком — Федяев, третьим лицом — само акционерное общество. Материалы дела пока не опубликованы.
Ранее URA.RU сообщало, что против Федяева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биоресурсов в особо крупном размере. В ходе обысков силовики обнаружили на складах рыбокомбината более 50 тонн испорченной продукции.
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