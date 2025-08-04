04 августа 2025

Власти ХМАО подали в суд на экс-директора рыбокомбината, ставшего фигурантом уголовного дела

Департамент имущества ХМАО требует с бывшего главы рыбокомбината 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО подали иск на 5 млн рублей к бывшему гендиректору рыбокомбината Федяеву
Власти ХМАО подали иск на 5 млн рублей к бывшему гендиректору рыбокомбината Федяеву Фото:

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО подал иск к бывшему генеральному директору АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» Алексею Федяеву. Власти требуют взыскать с него 4,8 млн рублей за ущерб, причинённый предприятию в результате хранения 50 тонн испорченной рыбы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела.

«Департамент имущества ХМАО подал на него в суд на возмещение ущерба. Если суд удовлетворит требования, Федяев будет обязан выплатить почти 5 миллионов рублей из собственных средств в пользу рыбокомбината», — уточнил собеседник.

На сайте Арбитражного суда ХМАО опубликована информация о споре: истцом выступает департамент, ответчиком — Федяев, третьим лицом — само акционерное общество. Материалы дела пока не опубликованы. 

Ранее URA.RU сообщало, что против Федяева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биоресурсов в особо крупном размере. В ходе обысков силовики обнаружили на складах рыбокомбината более 50 тонн испорченной продукции. 

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Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО подал иск к бывшему генеральному директору АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» Алексею Федяеву. Власти требуют взыскать с него 4,8 млн рублей за ущерб, причинённый предприятию в результате хранения 50 тонн испорченной рыбы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела. «Департамент имущества ХМАО подал на него в суд на возмещение ущерба. Если суд удовлетворит требования, Федяев будет обязан выплатить почти 5 миллионов рублей из собственных средств в пользу рыбокомбината», — уточнил собеседник. На сайте Арбитражного суда ХМАО опубликована информация о споре: истцом выступает департамент, ответчиком — Федяев, третьим лицом — само акционерное общество. Материалы дела пока не опубликованы.  Ранее URA.RU сообщало, что против Федяева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биоресурсов в особо крупном размере. В ходе обысков силовики обнаружили на складах рыбокомбината более 50 тонн испорченной продукции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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