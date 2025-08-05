Против Максима Каца* возбудили уголовное дело

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Минимальное наказание по статье - штраф на сумму в 300 тысяч рублей
Минимальное наказание по статье - штраф на сумму в 300 тысяч рублей Фото:

Против блогера Максима Каца (признан иноагентом на территории РФ) возбуждено уголовное дело. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

«В отношении Максима Каца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей иноагента)», — указано в сообщении. Его передает РИА Новости. Также сообщается о том, что минимальный штраф по статье составляет 300 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Судя по информации, причиной стало распространение фейков об армии.

*признан иноагентом на территории РФ

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Против блогера Максима Каца (признан иноагентом на территории РФ) возбуждено уголовное дело. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «В отношении Максима Каца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей иноагента)», — указано в сообщении. Его передает РИА Новости. Также сообщается о том, что минимальный штраф по статье составляет 300 тысяч рублей. Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Судя по информации, причиной стало распространение фейков об армии. *признан иноагентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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