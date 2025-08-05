Против Максима Каца* возбудили уголовное дело

Против блогера Максима Каца (признан иноагентом на территории РФ) возбуждено уголовное дело. Причиной стало неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщают в правоохранительных органах.
«В отношении Максима Каца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей иноагента)», — указано в сообщении. Его передает РИА Новости. Также сообщается о том, что минимальный штраф по статье составляет 300 тысяч рублей.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Судя по информации, причиной стало распространение фейков об армии.
*признан иноагентом на территории РФ
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