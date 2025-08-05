В Тульской области подростки подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает Следственный комитет.
«По данным следствия, 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации, возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии.
Ранее в Свердловской области также были зафиксированы противоправные действия со стороны подростков: в Нижнем Тагиле суд приговорил двух несовершеннолетних к условному сроку за вымогательство и избиение сверстника. Тогда расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оба случая свидетельствуют о росте числа преступлений, совершаемых подростками в разных регионах России.
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