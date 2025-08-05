Подростки подожгли релейный шкаф в Тульской области, возбуждено дело. Видео

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По отношению к подросткам возбуждено уголовное дело, сообщили в СК
По отношению к подросткам возбуждено уголовное дело, сообщили в СК Фото:

В Тульской области подростки подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По данным следствия, 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации, возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии.

Ранее в Свердловской области также были зафиксированы противоправные действия со стороны подростков: в Нижнем Тагиле суд приговорил двух несовершеннолетних к условному сроку за вымогательство и избиение сверстника. Тогда расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оба случая свидетельствуют о росте числа преступлений, совершаемых подростками в разных регионах России.

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В Тульской области подростки подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает Следственный комитет. «По данным следствия, 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации, возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии. Ранее в Свердловской области также были зафиксированы противоправные действия со стороны подростков: в Нижнем Тагиле суд приговорил двух несовершеннолетних к условному сроку за вымогательство и избиение сверстника. Тогда расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оба случая свидетельствуют о росте числа преступлений, совершаемых подростками в разных регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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