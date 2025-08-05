Брачный аферист Абулов получил срок за миллионные хищения

Брачному аферисту Абулову грозит 11 лет колонии за мошенничество с женщинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заочно приговорил мошенника, что забрал у женщин более 50 млн рублей
Суд заочно приговорил мошенника, что забрал у женщин более 50 млн рублей Фото:

Брачный аферист Надир Абулов заочно приговорен к 11 годам лишения свободы за серию мошенничеств, в результате которых 10 женщин лишились более 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Вынесен заочный приговор брачному аферисту Надиру Абулову — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили представители суда в своем telegram-канале. По данным ведомства, Абулов был признан виновным по 10 эпизодам мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). 

В ходе следствия было выявлено, что Абулов организовал мошенническую схему, чтобы завладеть денежными средствами женщин. По данным прокуратуры, он заводил знакомства с жертвами на интернет-платформах для знакомств, представляясь обеспеченным гражданином с серьезными намерениями создать семью. В дальнейшем, установив личный контакт, Абулов под различными предлогами — такими как предоставление займа, инвестиции в бизнес, преодоление временных финансовых трудностей либо покупка совместного жилья — получал от потерпевших денежные средства, не намереваясь возвращать их.

В реализации преступной схемы участвовала дочь Абулова — Диана Дабсон. Она поддерживала легенду о серьезных намерениях отца, помогала жертвам в оформлении кредитов и использовала собственные платежные терминалы для создания видимости ведения совместного бизнеса. Потерпевшие передавали мошенникам свои накопления, брали кредиты и покупали в долг бытовую технику. Некоторые даже продавали недвижимость и автомобили.

В результате действий Абулова пострадали 10 женщин, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. Диана Дабсон уже осуждена к реальному лишению свободы. Сам Надир Абулов находится в розыске, заочно ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Брачный аферист Надир Абулов заочно приговорен к 11 годам лишения свободы за серию мошенничеств, в результате которых 10 женщин лишились более 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. «Вынесен заочный приговор брачному аферисту Надиру Абулову — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили представители суда в своем telegram-канале. По данным ведомства, Абулов был признан виновным по 10 эпизодам мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).  В ходе следствия было выявлено, что Абулов организовал мошенническую схему, чтобы завладеть денежными средствами женщин. По данным прокуратуры, он заводил знакомства с жертвами на интернет-платформах для знакомств, представляясь обеспеченным гражданином с серьезными намерениями создать семью. В дальнейшем, установив личный контакт, Абулов под различными предлогами — такими как предоставление займа, инвестиции в бизнес, преодоление временных финансовых трудностей либо покупка совместного жилья — получал от потерпевших денежные средства, не намереваясь возвращать их. В реализации преступной схемы участвовала дочь Абулова — Диана Дабсон. Она поддерживала легенду о серьезных намерениях отца, помогала жертвам в оформлении кредитов и использовала собственные платежные терминалы для создания видимости ведения совместного бизнеса. Потерпевшие передавали мошенникам свои накопления, брали кредиты и покупали в долг бытовую технику. Некоторые даже продавали недвижимость и автомобили. В результате действий Абулова пострадали 10 женщин, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. Диана Дабсон уже осуждена к реальному лишению свободы. Сам Надир Абулов находится в розыске, заочно ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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