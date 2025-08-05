Симоньян предрекла судьбу приговоривших Гуцул

Все причастные к этому приговору башкану Гагаузской автономии Евгении Гуцул понесут наказание. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — заявила Симоньян. Своим мнением она поделилась в telegram-канале.
Ранее Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор». Решение выносил Кишиневский суд (офис Буюканы). Адвокаты осужденной заявили, что ожидают официального протокола решения суда и намерены подать апелляцию.
Адвокат осужденной Наталья Байрам отмечала, что при рассмотрении дела суд допустил многочисленные нарушения. Она подчеркнула, что действия судьи, по ее словам, противоречили принципам справедливого судопроизводства и ущемили права защиты. По мнению Байрам, эти обстоятельства должны быть учтены при дальнейшем рассмотрении дела в апелляционной инстанции.
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