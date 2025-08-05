Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске

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В течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих
В течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих Фото:

В Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет вуз получит средства на оборудование, комплектующие и развитие кадрового потенциала, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений», — написал Текслер в своем telegram-канале. На базе вуза вместе с «Заводом роботов» создан факультет «Мехатроники и роботехники».

ЮУрГУ стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса. В дальнейшем это востребованное направление получит развитие на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. 

Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области, заявил ранее URA.RU Текслер на ПМЭФ-2025. Регион на пути технологического суверенитета делает ставку на развитие новых отраслей.

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В Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет вуз получит средства на оборудование, комплектующие и развитие кадрового потенциала, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений», — написал Текслер в своем telegram-канале. На базе вуза вместе с «Заводом роботов» создан факультет «Мехатроники и роботехники». ЮУрГУ стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса. В дальнейшем это востребованное направление получит развитие на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.  Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области, заявил ранее URA.RU Текслер на ПМЭФ-2025. Регион на пути технологического суверенитета делает ставку на развитие новых отраслей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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