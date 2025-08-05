Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске

В Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет вуз получит средства на оборудование, комплектующие и развитие кадрового потенциала, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. В течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений», — написал Текслер в своем telegram-канале. На базе вуза вместе с «Заводом роботов» создан факультет «Мехатроники и роботехники».
ЮУрГУ стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса. В дальнейшем это востребованное направление получит развитие на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.
Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области, заявил ранее URA.RU Текслер на ПМЭФ-2025. Регион на пути технологического суверенитета делает ставку на развитие новых отраслей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!