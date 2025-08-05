Король Малайзии впервые прилетел в Россию

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет главы малайзийского государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2.
«Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию», — сообщило РИА «Новости». По информации государственного агентства Малайзии Bernama, официальный визит продлится до 10 августа.
Пресс-служба королевского дворца уточнила, что в ходе поездки Султан Ибрагим проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в ряде официальных мероприятий. В числе запланированных мероприятий — ознакомление с работой Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического центра «Точка кипения» в Москве.
После этого малайзийский монарх направится в Татарстан. В Казани он встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод, сообщили в агентстве Bernama.
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