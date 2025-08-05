Король Малайзии впервые прилетел в Россию

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Самолет короля Малайзии приземлился в России
Самолет короля Малайзии приземлился в России Фото:

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет главы малайзийского государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

«Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию», — сообщило РИА «Новости». По информации государственного агентства Малайзии Bernama, официальный визит продлится до 10 августа.

Пресс-служба королевского дворца уточнила, что в ходе поездки Султан Ибрагим проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в ряде официальных мероприятий. В числе запланированных мероприятий — ознакомление с работой Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического центра «Точка кипения» в Москве.

После этого малайзийский монарх направится в Татарстан. В Казани он встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод, сообщили в агентстве Bernama.

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Король Малайзии Султан Ибрагим впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет главы малайзийского государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2. «Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию», — сообщило РИА «Новости». По информации государственного агентства Малайзии Bernama, официальный визит продлится до 10 августа. Пресс-служба королевского дворца уточнила, что в ходе поездки Султан Ибрагим проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в ряде официальных мероприятий. В числе запланированных мероприятий — ознакомление с работой Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического центра «Точка кипения» в Москве. После этого малайзийский монарх направится в Татарстан. В Казани он встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод, сообщили в агентстве Bernama.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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