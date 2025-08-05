Появилось страшное видео с пассажирским автобусом, который перевернулся в Тульской области

Видео с момента ДТП с автобусом из ЛНР попало в сеть
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Пассажирский автобус столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон»
Пассажирский автобус столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» Фото:

Появились кадры с момента ДТП в Тульской области на трассе М-4 «Дон», где перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Луганска. В результате аварии пострадали 35 человек из 48 находившихся в салоне.

На кадрах видно, что автобус столкнулся с опорой и опрокинулся на пункте оплаты. Некоторые пассажиры выпали из окон транспорта. После люди самостоятельно переворачивают автобус после аварии.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков навестил пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Региональное Министерство здравоохранения внимательно следит за состоянием всех пациентов. В ближайшее время план лечения четырех тяжелых пострадавших будет согласован с федеральными экспертами.

Основной версией случившегося считают плохую видимость из-за густого тумана. Большинство пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести, серьезные повреждения отмечаются у четверых человек.

Губернатор Миляев уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Авария произошла в Киреевском районе Тульской области. Подробности происшествия — в материале URA.RU.

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Появились кадры с момента ДТП в Тульской области на трассе М-4 «Дон», где перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Луганска. В результате аварии пострадали 35 человек из 48 находившихся в салоне. На кадрах видно, что автобус столкнулся с опорой и опрокинулся на пункте оплаты. Некоторые пассажиры выпали из окон транспорта. После люди самостоятельно переворачивают автобус после аварии. Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков навестил пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Региональное Министерство здравоохранения внимательно следит за состоянием всех пациентов. В ближайшее время план лечения четырех тяжелых пострадавших будет согласован с федеральными экспертами. Основной версией случившегося считают плохую видимость из-за густого тумана. Большинство пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести, серьезные повреждения отмечаются у четверых человек. Губернатор Миляев уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Авария произошла в Киреевском районе Тульской области. Подробности происшествия — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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