Вода размыла асфальт на Можайском шоссе в Подмосковье

На Можайском шоссе в районе деревни Подлипки (Московская область) произошел размыв дорожного полотна из-за сильного потока воды. После затяжных дождей — вода размыла обочину и частично разрушила проезжую часть.
«Размыло участок Можайского шоссе в деревне Подлипки Одинцовского округа. Потоки воды льются по дороге, плавают куски асфальта, смыт тротуар», — сообщил портал «Одинцово ИНФО». На опубликованных местными жителями видеозаписях зафиксировано, как водный поток продолжает разрушать асфальт, что создает угрозу для автомобилистов.
По предварительной информации, причиной происшествия могло стать переполнение ливневых коммуникаций. По сообщению пресс-службы регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, дорожные службы занимаются ликвидацией последствий. Сейчас ведется откачка воды.
Поврежденный участок особенно опасен в темное время суток: промоину сложно заметить, что увеличивает риск аварийных ситуаций. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты и проявлять максимальную осторожность при движении по Можайскому шоссе.
В Одинцовском округе представители администрации совместно с дорожными специалистами приступили к восстановлению еще нескольких поврежденных участков дорог. Чинят дорожное полотно к садовым товариществам Березка, Клин и Покровское.
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