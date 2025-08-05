Продолжатся ли тропические дожди: прогноз в Москве и Петербурге на 5-10 августа

Во вторник, 5 августа 2025 года, Москва пережила очередной тропический ливень, который синоптики уже назвали аномальным явлением. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эксклюзивном комментарии для URA.RU рассказал о причинах таких погодных явлений и дал прогноз на ближайшие дни.
Причины тропических дождей в Москве в августе 2025
«Тропические дожди, действительно, третий раз наблюдались в Москве. Это совершенно необычное явление», — подчеркнул Роман Вильфанд. По его словам, учащение таких экстремальных осадков является явным признаком изменения климата.
За минувшие сутки в Московском регионе выпало беспрецедентное количество осадков — от половины до полной месячной нормы буквально за 24 часа. По области этот показатель достиг 130% месячной нормы, что метеорологи характеризуют как «невероятное событие».
Обильные осадки связаны с хорошо выраженным циклоном, который перемещался с юга. «Циклон насыщен влагой, неустойчивость была выраженная. Поэтому такие интенсивные осадки», — пояснил Вильфанд.
Прогноз погоды в Москве на эту неделю
Хорошая новость для москвичей — завтра, 6 августа, погода резко изменится к лучшему. По словам главного метеоролога страны, ожидается:
- 6 августа (среда): замечательная погода без осадков, солнечно, небольшая облачность, температура 25-27°C, ночью 16-18°C.
- С 7 августа (четверг): изменение погодного режима в связи с распространением области высокого давления.
- Конец недели: температурный фон близкий к норме или на 1°C ниже нормы, ночные температуры от 9°C до 15°C, дневные — от 20°C до 25°C.
«Такой температурный фон близок к обычным значениям для конца первой декады августа. Даже в выходные на 1 градус ниже нормы будет», — отметил Вильфанд.
МЧС также распространило экстренное предупреждение о ливне и сильном тумане на 5 августа. Видимость в некоторых районах может не превышать 200 метров, что создает опасные условия для водителей.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается аналогичная ситуация. «Процессы макромасштабные», — подчеркнул Роман Вильфанд.
После очень высоких температур в июле, сопровождавшихся заметными осадками, в ближайшие дни в регионе:
- Сохранятся осадки в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
- Температура установится в диапазоне 20-23°C (нормальный температурный фон для этого времени года).
- Осадки существенно уменьшат пожароопасность (сейчас практически вся территория Северо-Запада характеризуется как территория 4-го и 5-го класса пожарной опасности).
«С четверга начинаются осадки. Высокий класс пожарной опасности останется только на Кольском полуострове, в Мурманской области и в Карелии», — сообщил метеоролог.
Прогноз погоды в России до конца августа 2025
Говоря о долгосрочных прогнозах, Роман Вильфанд был осторожен: «У нас не существует сейчас возможности прогнозировать погоду более чем на 6-7 дней надежно».
Однако некоторые тенденции все же можно обозначить:
- В северной половине Европейской России, включая Петербург, среднемесячная температура в августе прогнозируется выше нормы;
- В Москве температура ожидается около и выше нормы;
- Будут наблюдаться периоды заметного повышения температуры (в диапазоне 25-30°C);
- Будут и периоды понижения температуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.