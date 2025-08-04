В Москве рабочая неделя началась с интенсивных осадков, которые продолжаются уже несколько часов. По оценке ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, стоит ждать, что выпадет до 50% месячной нормы осадков. Дожди, сопровождающиеся грозами и градом, продлятся в Московской области до 5 августа и охватят практически всю территорию региона.
На данный момент известно, что в результате сильного ливня подтоплен 16-й километр Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАДа) и ряд улиц в столице, а у одного из жилых комплексов образовалось небольшое «море». Как отмечают эксперты, уровень воды в отдельных частях города может доходить до пояса. Как Москва и область переживают очередной погодный коллапс, когда он закончится — в материале URA.RU.
Прогнозы синоптиков о погоде в столице
Сильные ливни в отдельных районах Москвы и Подмосковья могут вызвать значительные подтопления — уровень воды, вероятно, будет по колени или даже по пояс. В начале текущего дня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT рассказал, что подобные ситуации можно будет наблюдать преимущественно в низинах, поскольку дожди, скорее всего, распределятся по территории региона неравномерно.
Синоптик уточнил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются 4 августа во второй половине дня, а также утром вторника, 5 августа — с 03:00 до 06:00 по местному времени. Наибольшее количество осадков прогнозируется на западе Подмосковья — в районах Кубинки, Звенигорода и Клина, где может выпасть до 60 миллиметров воды, — это около 75% месячной нормы. Также и в столице пройдут существенные осадки.
«Сегодня погоду в столичном регионе сформирует северная периферия активного циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Черноземья. Он закроет небо плотными облаками, около полудня придут дожди, которые временами будут носить ливневый характер и сопровождаться грозами, что ограничит дневной прогрев», — заявил синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале.
По прогнозам специалиста, температура воздуха 4 августа составит около +22...+24 градусов, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. На следующий день температура опустится до +20, дожди продолжатся, а ночью местами усилятся. Как отметил Леус, в среду, 6 августа, будет солнечно и воздух прогреется до +24...+26 градусов.
Когда закончатся дожди в Москве и Подмосковье
До конца этого дня в столице прогнозируются интенсивные осадки, сопровождающиеся грозой и сильными порывами ветра. Как сообщила специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова для РБК, суммарное количество осадков в городе может достичь 20–30 миллиметров.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», ливень прекратиться лишь к полудню 5 августа. Московские власти рекомендуют горожанам в это время пользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями, в целях безопасности. Автолюбителям же порекомендовали по возможности отложить поездки на более позднее время — после 19:00 по московскому времени.
Последствия мощных ливней
Автодороги затоплены как в городе, так и в черте него
В Москве из-за сильных осадков частично подтоплен участок МКАДа, сообщают местные telegram-каналы. По предварительной информации, наиболее пострадал от воды отрезок трассы в районе 16-го километра. На этом участке дороги движение транспорта затруднено — машины вынуждены снижать скорость, что приводит к образованию пробок.
Кроме того, сильный ливень стал причиной автозаторов в районе Чурской эстакады, на улице Новая Башиловка, а также на МКАДе вблизи Каширского шоссе. В подмосковном городе Жуковское по дорогам текут потоки воды — на одном из перекрестков маршрутный автобус едва не получил гидроудар.
Москвичам рассказали о ситуации на дорогах в некоторых районах города
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предупредили жителей о локальных затруднений движения транспорта в вечернее время. В частности, пробки могут быть зафиксированы в центральных районах города, на Третьем транспортном кольце, МКАДе, а также на вылетных магистралях в направлении области, говорится в telegram-канале ведомства.
«Море» у ЖК в Одинцово
В подмосковном городе Одинцово у ЖК «Гусарская баллада» из-за продолжительного ливня образовалось небольшое «море», передает telegram-канал Shot. Машины рассекают дороги по лужам, а местных жителей почти не видно на улице.
Экскаваторщик решил собирать воду ковшом
В столице водитель экскаватора решил заняться необычным делом — он собирал дождевую воду ковшом и выливал ее на переднюю часть машины. Застали экскаваторщика за этим занятием жители расположенного рядом дома.
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