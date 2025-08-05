Трамп заявил о встрече с главным союзником России, но с одним условием

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года, но только при условии заключения торгового соглашения между США и Китаем. Об этом американский лидер сообщил телеканалу CNBC.
«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — заявил Трамп, уточнив, что отношения с китайским коллегой у него «очень хорошие отношения». Об этом он заявил в интервью для телеканала CNBC.
Инициатива проведения встречи исходила от Си Цзиньпина, заявил Трамп. Он посетовал, что СМИ все перевернули, после того как стало известно о переговорах: «Я этого не хотел. Это он попросил о встрече».
Трамп заявил, что встреча, вероятнее всего, пройдет до конца текущего года при условии достижения договоренности. По его словам, если соглашение не будет достигнуто, он не видит смысла в проведении переговоров и не станет участвовать во встрече. В то же время Трамп отметил, что стороны очень близки к согласованию сделки.
В начале апреля президент Соединенных Штатов сообщил о введении универсальных таможенных тарифов в размере 10% на продукцию, поступающую из 185 стран и территорий. Эти меры вступили в силу уже 3 апреля. С 9 апреля планируется применение индивидуальных ставок пошлин, а импорт автомобилей из всех государств будет облагаться пошлиной в размере 25%.
Позже Трамп принял решение о введении тарифов в 104% на товары, произведенные в Китае, на что тот ответил введением пошлины в 84% на американские изделия. Спустя время он поднял пошлины для Китая до 125%.
Кремль рассматривает Китай, Северную Корею и Иран как своих союзников. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, Москва и указанные государства придерживаются схожих взглядов на ключевые принципы устройства мирового порядка.
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