Индия на фоне угроз Трампа отправит делегацию высокого уровня в Москву

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Встреча российской и индийской стороны запланирована на неделе, пишут СМИ
Встреча российской и индийской стороны запланирована на неделе, пишут СМИ Фото:

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит Москву с официальным визитом для обсуждения вопросов укрепления оборонного и энергетического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

По информации издания, одной из ключевых тем переговоров станет возможность приобретения Индией дополнительных зенитных ракетных комплексов С-400, а также расширение сервисного обслуживания уже поставленных систем.

Информацию о визите подтвердил и источник ТАСС. Предварительно, она запланирована на 7 августа. При этом информатор не назвал подробности предстоящих переговоров. 

Bloomberg пишет, что в ходе визита Довал намерен обсудить предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, который предварительно запланирован на конец 2025 года. По данным агентства, поездка советника по национальной безопасности была согласована заранее, однако в нынешних условиях она приобретает дополнительную значимость. Это связано с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения торговых ограничений против Индии из-за покупки российской нефти

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Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит Москву с официальным визитом для обсуждения вопросов укрепления оборонного и энергетического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве. По информации издания, одной из ключевых тем переговоров станет возможность приобретения Индией дополнительных зенитных ракетных комплексов С-400, а также расширение сервисного обслуживания уже поставленных систем. Информацию о визите подтвердил и источник ТАСС. Предварительно, она запланирована на 7 августа. При этом информатор не назвал подробности предстоящих переговоров.  Bloomberg пишет, что в ходе визита Довал намерен обсудить предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, который предварительно запланирован на конец 2025 года. По данным агентства, поездка советника по национальной безопасности была согласована заранее, однако в нынешних условиях она приобретает дополнительную значимость. Это связано с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения торговых ограничений против Индии из-за покупки российской нефти. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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