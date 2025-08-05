Индия на фоне угроз Трампа отправит делегацию высокого уровня в Москву

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит Москву с официальным визитом для обсуждения вопросов укрепления оборонного и энергетического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.
По информации издания, одной из ключевых тем переговоров станет возможность приобретения Индией дополнительных зенитных ракетных комплексов С-400, а также расширение сервисного обслуживания уже поставленных систем.
Информацию о визите подтвердил и источник ТАСС. Предварительно, она запланирована на 7 августа. При этом информатор не назвал подробности предстоящих переговоров.
Bloomberg пишет, что в ходе визита Довал намерен обсудить предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, который предварительно запланирован на конец 2025 года. По данным агентства, поездка советника по национальной безопасности была согласована заранее, однако в нынешних условиях она приобретает дополнительную значимость. Это связано с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения торговых ограничений против Индии из-за покупки российской нефти.
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