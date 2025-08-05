Политическая расправа и месть за обиды: реакция России и Молдавии на приговор главе Гагаузии Гуцул

Сегодня, 5 августа, суд вынес приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании партии «Шор». Как сообщила ее адвокат Наталья Байрам, судебное решение подлежит немедленному исполнению, что означает, что Гуцул будет отправлена в исправительное учреждение непосредственно из зала суда.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что каждый причастный к расправе над Гуцул понесет наказание. Помимо Симоньян в защиту Гуцул высказались как со стороны Молдавии, так и со стороны России. Также комментарий дала и она сама. Реакции на приговор Гуцул — в материале URA.RU.
Что произошло
Во вторник, 5 августа, был вынесен приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Ей дали семь лет лишения свободы. Приговор был вынесен по причине финансирования предвыборной компании из-за рубежа. Квартал, где проводилось заседание, был перекрыт. Люди вышли с плакатами в поддержку Гуцул.
Реакция самой Гуцул
Приговоренная Евгения Гуцул считает, что все происходящее — «политическая расправа». Об этом она заявила в своем telegram-канале.
«Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», — заявила Гуцул. Также она заявила, что это приговор всей демократической системе Молдовы.
Реакция адвоката
Адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что глава Гагаузии будет бороться за свою невиновность. «Я не увидела в ее глазах испуга, а увидела решимость доказать до конца свою невиновность и бороться», — заявила Байрам в эфире телеканала «Россия-24».
Также она отметила, что решение суда и сам процесс вынесения приговора абсолютно нелегитимный. Она назвала ситуацию позором для Молдовы и ее юстиции.
Комментарии со стороны России
Дмитрий Песков
Вынесенный приговор Гуцул — пример политического давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. «Это образец политически мотивированного решения, образец неприкрытого незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — заявил Песков журналистам.
Маргарита Симоньян
Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, понесут наказание. Данное заявление высказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — написала Симоньян в telegram-канале.
Позднее она выразила сожаление, что теперь без мамы осталось двое маленьких детей. «У Евгении Гуцул двое детей, ее младшему сыну всего три года. Он еще не понимает, что людоеды лишили его мамы на семь долгих лет. Понять смысл чудовищного срока для женщины с детьми просто невозможно», — возмутилась Симоньян.
Мария Захарова
Произошедшее с Евгенией Гуцул — не просто позор, а напасть. Именно так описала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За исполнение закона режим [главы Молдавии Майи] Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — заявила Захарова.
Артем Туров
Режим Санду стал тоталитарным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.
«Мы видим, что в последнее время именно режим Санду стал по факту тоталитарным», — рассказал Туров. Его слова передает ТАСС. По его словам, ведется расправа с оппозиционными политиками.
Наталья Никонорова
Приговор Гуцул — показательная политическая расправа. Такую точку зрения высказала член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.
«Приговор Евгении Гуцул — это не правосудие, а показательная политическая расправа под внешним управлением», — заявила Никонорова ТАСС. Также она отметила, что для молдавских властей давление на «неугодных» стало нормой.
Константин Косачев
Приговор несправедлив и жесток. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Потрясен несправедливостью и жестокостью приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих малолетних детей», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Он также отметил, что данное решение вынесено не судебной инстанцией, а властями.
Владимир Джабаров
Президент Молдавии Майя Санду убрала политического соперника в лице Евгении Гуцул. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Госпожа Санду пошла по пути [президента Украины Владимира] Зеленского, того же [президента Франции Эмманюэля] Макрона, которые убирают своих политических оппонентов, используя уголовное преследование», — заявил Джабаров. Его слова приводит ТАСС.
Комментарии со стороны Молдавии
Марина Таубер
Данная ситуация — варварский беспредел. С таким заявлением выступила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
«Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдовы, вы ответите», — заявила Таубер в telegram-канале. Она также отметила, что, в первую очередь, все виновные ответят перед Богом.
Игорь Додон
Вынесенный приговор — месть за глубокие личные обиды президента Молдавии. Об этом заявил бывший глава Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Все, чего смогли добиться „реформированная“ юстиция и политическая полиция Майи Санду — это отомстить за глубокие личные обиды и ненависть президента», — заявил Додон в своем telegram-канале. Он также отметил, что в автократическом государстве управляют люди, которые лишены эмпатии и заботы о гражданских и народе.
Михаил Кендигелян
Гагаузский народ будет бороться за своего лидера. С таким заявлением выступил один из основателей автономии, первый председатель Народного собрания (парламент) Михаил Кендигелян.
«Гагаузский народ настроен решительно и будет бороться за свободу своего лидера. Впереди борьба с режимом — мы должны отстоять главу автономии», — заявил Кендигелян. Его слова приводит телеканал ГРТ.
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