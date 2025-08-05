Власти ХМАО раскрыли дату открытия сезона сбора кедровых шишек

Сезон сбора кедровых шишек в ХМАО стартует 25 августа 2025 года
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Сезон сбора кедровых шишек в ХМАО начнется в августе
Сезон сбора кедровых шишек в ХМАО начнется в августе Фото:

В ХМАО 25 августа стартует сезон сбора кедровых шишек. Он продлится два месяца и завершится с первым снегом, рассказали в Природнадзоре Югры.

«С 25 августа на территории Югры открывается сезон по сбору кедровых шишек. Он длится около двух месяцев, как правило, с конца лета-начала осени до первого снега», — уточнило ведомство в telegram-канале.

По правилам, собирать можно только опавшие шишки и исключительно для личных нужд. Во время сбора кедрового урожая запрещено ломать ветки, рубить деревья или повреждать их кору. Нельзя использовать приспособления, чтобы сбивать плоды, топтать их на земле, мусорить в лесу. При заготовке важно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Сбор шишек для продажи считается предпринимательской деятельностью. В таком случае, согласно Лесному кодексу, человек или организация должны заключить договор аренды лесного участка.

Нарушение установленных правил влечет административную ответственность. За это можно получить штраф — от одной до четырех тысяч рублей.

В период сбора шишек сотрудники надзорного ведомства проводят дополнительные рейды в местах, где растут кедры, и следят за порядком. Если вы заметили нарушение, то сообщите об этом в Природнадзор, полицию или местную администрацию.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работодатели начали искать сборщиков дикоросов. За сбор шишек югорчанам обещают до 400 тысяч рублей

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В ХМАО 25 августа стартует сезон сбора кедровых шишек. Он продлится два месяца и завершится с первым снегом, рассказали в Природнадзоре Югры. «С 25 августа на территории Югры открывается сезон по сбору кедровых шишек. Он длится около двух месяцев, как правило, с конца лета-начала осени до первого снега», — уточнило ведомство в telegram-канале. По правилам, собирать можно только опавшие шишки и исключительно для личных нужд. Во время сбора кедрового урожая запрещено ломать ветки, рубить деревья или повреждать их кору. Нельзя использовать приспособления, чтобы сбивать плоды, топтать их на земле, мусорить в лесу. При заготовке важно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Сбор шишек для продажи считается предпринимательской деятельностью. В таком случае, согласно Лесному кодексу, человек или организация должны заключить договор аренды лесного участка. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность. За это можно получить штраф — от одной до четырех тысяч рублей. В период сбора шишек сотрудники надзорного ведомства проводят дополнительные рейды в местах, где растут кедры, и следят за порядком. Если вы заметили нарушение, то сообщите об этом в Природнадзор, полицию или местную администрацию. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО работодатели начали искать сборщиков дикоросов. За сбор шишек югорчанам обещают до 400 тысяч рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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