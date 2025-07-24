Жителей ХМАО зовут подрабатывать на сборе дикоросов за 400 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели начали искать сборщиков дикоросов. Например, за сбор шишек югорчанам обещают до 400 тысяч рублей за сезон.
«Сумма будет зависеть от цены на шишку на рынке. Но по опыту прошлых лет за месяц можно в районе 200 тысяч заработать», — рассказал URA.RU предприниматель Максим из Нефтеюганска, занимающийся организацией сборов дикоросов.
Сезон длится около двух месяцев, как правило, с конца лета-начала осени до первого снега. Поэтому за это время можно заработать до 400 тысяч. Живут работники при этом в лесу. «Им предоставляется палаточный лагерь. Люди собирают и у них покупаю шишку», — объясняет собеседник.
Собирать по закону можно лишь те шишки, которые сами упали на землю. Орехи нельзя сбивать с деревьев или портить сами растения. За нарушение грозит штраф от одной до четырех тысяч рублей.
Другой способ подработки на дикоросах у югорчан — сбор клюквы. По словам сборщиков, в день у некоторых получается набрать около 100 литров, а затем продать ее примерно за 10-12 тысяч рублей. Больше удается выручить на очищенной ягоде без листьев.
«Клюкву в основном идут собирать в конце лета или даже в сентябре. Нужно ехать за город, поэтому надо быть аккуратнее, одеваться соответственно. В окрестностях болота, есть змеи, а по лесу могут медведи бродить», — объясняет один из сборщиков в Нижневартовске.
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