05 августа 2025

Тагильчанке предъявили обвинение в гибели 11 человек, включая ее дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Сербинова год назад потеряла во время взрыва дочь. Девочка умерла от тяжелых травм спустя месяц в больнице
Елена Сербинова год назад потеряла во время взрыва дочь. Девочка умерла от тяжелых травм спустя месяц в больнице Фото:

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение Елене Сербиновой в причинении смерти по неосторожности 11 жителям Нижнего Тагила. Об этом URA.RU заявил адвокат обвиняемой Алексей Гольцев.

Следствие полагает, что именно в квартире Сербиновой в доме №81 на улице Сибирской скопилась газовоздушная смесь, что привело к взрыву, обрушению здания и массовым жертвам. В той трагедии, случившейся 1 августа 2024 года, погибли пятеро взрослых и шестеро детей, включая 12-летнюю дочь Елены. 

Сама Сербинова вину категорически отрицает. На тот момент ее семья уже не жила в квартире — они переехали в Екатеринбург. Газ в жилище был перекрыт, форточки открыты для проветривания. За месяц до взрыва квартиру проверяли газовики, которые не нашли нарушений. 

Об этих и других несоответствиях, на ее взгляд, Елена рассказала в видеообращении к главе СКР Александру Бастрыкину. «Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после неконкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву», — попросила Сербинова.

В итоге Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. 

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Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение Елене Сербиновой в причинении смерти по неосторожности 11 жителям Нижнего Тагила. Об этом URA.RU заявил адвокат обвиняемой Алексей Гольцев. Следствие полагает, что именно в квартире Сербиновой в доме №81 на улице Сибирской скопилась газовоздушная смесь, что привело к взрыву, обрушению здания и массовым жертвам. В той трагедии, случившейся 1 августа 2024 года, погибли пятеро взрослых и шестеро детей, включая 12-летнюю дочь Елены.  Сама Сербинова вину категорически отрицает. На тот момент ее семья уже не жила в квартире — они переехали в Екатеринбург. Газ в жилище был перекрыт, форточки открыты для проветривания. За месяц до взрыва квартиру проверяли газовики, которые не нашли нарушений.  Об этих и других несоответствиях, на ее взгляд, Елена рассказала в видеообращении к главе СКР Александру Бастрыкину. «Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после неконкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву», — попросила Сербинова. В итоге Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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