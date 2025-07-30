«Разве можно смириться?»: как живет семья девочки, ставшей 11-й жертвой взрыва в Нижнем Тагиле. Фото

Мама девочки, умершей после взрыва в Нижнем Тагиле, доказывает свою невиновность

30 июля 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

В тагильской трагедии погибло шестеро детей. Родители оплачивают их до сих пор Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Елена Сербинова год назад потеряла 12-летнюю дочь: ее девочка стала 11-й жертвой взрыва дома в Нижнем Тагиле. Полину достали из-под завалов живой, но она умерла в больнице спустя месяц. В преддверии годовщины ее мама поговорила с URA.RU и призналась, что и по сей день не оправилась от горя. «Разве можно с этим справиться? Конечно, нет», — сказала Елена и заплакала. Три года назад она с семьей переехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург, но в Тагил они ездили на выходные, каникулы и на праздники, потому что дети скучали по друзьям и родным. В канун трагедии папа увез Полину к бабушке, там она переночевала, а наутро пошла в свой дом на Сибирской улице, в гости к подруге Ане. Та как раз накануне отметила 14-летие. Три девочки и еще один мальчик были, предположительно, вместе, когда грянул взрыв. Когда Елене позвонили и сообщили о случившемся, она в чем была выскочила на улицу, села в такси и помчалась в Тагил. «Полина провела под завалами 9,5 часов. Ее достали живой, у нее было 55% ожогов тела и травмы от сдавливания. 29 дней она провела в детской больнице, и за два дня до смерти пошла на поправку, начала дышать без ИВЛ, давать реакцию, шевелить глазками. Меня пускали в реанимацию два раза, но тогда дочь была без сознания», — вспоминает Елена. 29 августа она утром как обычно созвонилась с лечащим врачом, который сообщил, что все хорошо и ожоги подзатянулись. Мать была счастлива, и ничего не предвещало беды. «А потом что-то резко пошло не так. Мне позвонили и сказали, что произошло ухудшение, и в 14.05 наступила смерть. Это было как гром среди ясного неба, я сказала: „Вы, наверное, ошиблись, потому что еще утром было все хорошо“. Я не могла в это поверить», — Елена снова не может сдержать слез. Сейчас, еще не оправившись от своего горя, она вынуждена доказывать свою невиновность: следствие полагает, что именно в ее квартире скопилась газовоздушная смесь, что и привело к взрыву и гибели людей. Женщина с этим не согласна. Она записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и обратила его внимание на ряд несоответствий, по ее мнению, в уголовном деле. Взрыв и обрушение дома в Нижнем Тагиле произошли год назад 1 августа. Под завалами погибли 11 человек, включая шестерых детей. 16 жильцов были спасены — благодаря самоотверженной работе медиков и спасателей. Трое суток, пока шла спасательная операция, корреспонденты URA.RU находились на месте событий и в режиме онлайн рассказывали о происходящем. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами на нашем сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елена Сербинова год назад потеряла 12-летнюю дочь: ее девочка стала 11-й жертвой взрыва дома в Нижнем Тагиле. Полину достали из-под завалов живой, но она умерла в больнице спустя месяц. В преддверии годовщины ее мама поговорила с URA.RU и призналась, что и по сей день не оправилась от горя. «Разве можно с этим справиться? Конечно, нет», — сказала Елена и заплакала. Три года назад она с семьей переехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург, но в Тагил они ездили на выходные, каникулы и на праздники, потому что дети скучали по друзьям и родным. В канун трагедии папа увез Полину к бабушке, там она переночевала, а наутро пошла в свой дом на Сибирской улице, в гости к подруге Ане. Та как раз накануне отметила 14-летие. Три девочки и еще один мальчик были, предположительно, вместе, когда грянул взрыв. Когда Елене позвонили и сообщили о случившемся, она в чем была выскочила на улицу, села в такси и помчалась в Тагил. «Полина провела под завалами 9,5 часов. Ее достали живой, у нее было 55% ожогов тела и травмы от сдавливания. 29 дней она провела в детской больнице, и за два дня до смерти пошла на поправку, начала дышать без ИВЛ, давать реакцию, шевелить глазками. Меня пускали в реанимацию два раза, но тогда дочь была без сознания», — вспоминает Елена. 29 августа она утром как обычно созвонилась с лечащим врачом, который сообщил, что все хорошо и ожоги подзатянулись. Мать была счастлива, и ничего не предвещало беды. «А потом что-то резко пошло не так. Мне позвонили и сказали, что произошло ухудшение, и в 14.05 наступила смерть. Это было как гром среди ясного неба, я сказала: „Вы, наверное, ошиблись, потому что еще утром было все хорошо“. Я не могла в это поверить», — Елена снова не может сдержать слез. Сейчас, еще не оправившись от своего горя, она вынуждена доказывать свою невиновность: следствие полагает, что именно в ее квартире скопилась газовоздушная смесь, что и привело к взрыву и гибели людей. Женщина с этим не согласна. Она записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и обратила его внимание на ряд несоответствий, по ее мнению, в уголовном деле. Взрыв и обрушение дома в Нижнем Тагиле произошли год назад 1 августа. Под завалами погибли 11 человек, включая шестерых детей. 16 жильцов были спасены — благодаря самоотверженной работе медиков и спасателей. Трое суток, пока шла спасательная операция, корреспонденты URA.RU находились на месте событий и в режиме онлайн рассказывали о происходящем. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами на нашем сайте.