«Я потеряла дочь»: тагильчанка заявила Бастрыкину, что невиновна в гибели 11 человек. Видео

Тагильчанка заявила Бастрыкину, что невиновна в гибели 11 человек

30 июля 2025 в 16:08 Размер текста - 17 +

В страшном обрушении год назад погибло 11 человек. В том числе и Полина, дочь Елены Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Год назад в ее доме прогремел взрыв, во время которого погибли 11 человек, в том числе и 12-летняя дочь Елены. А сейчас она вынуждена доказывать, что не виновна в том страшной трагедии. Тагильчанка призвала руководителя следственного комитета России обратить внимание на свое дело. «Год назад в доме по ул. Сибирская, 81 произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние дети, одной из которых была моя 12-летняя дочь Полина. Спустя 11 месяцев следствие пришло к выводу о моей вине в этом взрыве, как владельца квартиры, в которой якобы был эпицентр взрыва», — сообщила Сербинова. Как уже сообщалось, следствие полагает, что именно в квартире Сербиновой на первом этаже скопилась газовоздушная смесь, что привело к ЧП. В июне этого года было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Ранее она была в статусе потерпевшей. В своем обращении Елена указала на несколько факторов, которые, на ее взгляд, указывают на ее невиновность. Например, на то, что газовый стояк в ее квартире был перекрыт, а окна открыты для проветривания. Таким образом, уверена тагильчанка, газ не мог поступать во внутриквартирное оборудование. «Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после неконкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Спустя год расследования дела хочется увидеть объективные результаты и причины возникновения трагедии. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву», — призвала Сербинова. Взрыв и обрушение дома в Нижнем Тагиле произошли год назад 1 августа. Под завалами погибли 11 человек, включая шестерых детей. 16 жильцов были спасены — благодаря самоотверженной работе медиков и спасателей. Трое суток, пока шла спасательная операция, корреспонденты URA.RU были на месте событий и в онлайн-трансляции рассказывали о происходящем. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами на нашем сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Год назад в ее доме прогремел взрыв, во время которого погибли 11 человек, в том числе и 12-летняя дочь Елены. А сейчас она вынуждена доказывать, что не виновна в том страшной трагедии. Тагильчанка призвала руководителя следственного комитета России обратить внимание на свое дело. «Год назад в доме по ул. Сибирская, 81 произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние дети, одной из которых была моя 12-летняя дочь Полина. Спустя 11 месяцев следствие пришло к выводу о моей вине в этом взрыве, как владельца квартиры, в которой якобы был эпицентр взрыва», — сообщила Сербинова. Как уже сообщалось, следствие полагает, что именно в квартире Сербиновой на первом этаже скопилась газовоздушная смесь, что привело к ЧП. В июне этого года было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Ранее она была в статусе потерпевшей. В своем обращении Елена указала на несколько факторов, которые, на ее взгляд, указывают на ее невиновность. Например, на то, что газовый стояк в ее квартире был перекрыт, а окна открыты для проветривания. Таким образом, уверена тагильчанка, газ не мог поступать во внутриквартирное оборудование. «Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после неконкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Спустя год расследования дела хочется увидеть объективные результаты и причины возникновения трагедии. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву», — призвала Сербинова. Взрыв и обрушение дома в Нижнем Тагиле произошли год назад 1 августа. Под завалами погибли 11 человек, включая шестерых детей. 16 жильцов были спасены — благодаря самоотверженной работе медиков и спасателей. Трое суток, пока шла спасательная операция, корреспонденты URA.RU были на месте событий и в онлайн-трансляции рассказывали о происходящем. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами на нашем сайте.