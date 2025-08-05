Введение дифференцированной ставки по ипотеке (это когда платеж по ипотеке зависит от уровня доходов в регионах), предложенное спикером Госдумы Вячеславом Володиным, может привести к резкому росту цен на новостройки в регионах с невысоким объемом строительства. Такого мнения придерживается президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. В разговоре с корреспондентом URA.RU эксперт объяснила, чем плоха идея Володина, и предложила альтернативный вариант увеличения спроса на жилье.
«Это, конечно, не очень продуманное решение, на мой взгляд. <...> Там, где будет дешевле ипотека, но недостаточно объемов предложений, допустим, на рынке новостроек — цены просто вырастут <...> Пусть оставят ипотеку в покое. Они сейчас с этой ипотекой, как с писанной торбой носятся», — заявила Радченко корреспонденту URA.RU. По ее мнению, в регионы за доступным жильем никто не поедет.
По словам Радченко, капитализация ипотечного кредитования способствует увеличению цен на жилье, в результате чего его доступность по сравнению с 2019 годом снизилась, а не повысилась. Она отметила, что ранее аналогичная ситуация наблюдалась при запуске льготной ипотеки на новостройки: спрос резко вырос, и некоторые заемщики оформляли сразу несколько кредитов. Это привело к удвоению цен на жилье.
Радченко считает, что вместо изменений в ипотечных программах властям следует сконцентрироваться на поддержке строительной отрасли и увеличении объема предложения на рынке недвижимости. «Нужно увеличивать темпы строительства жилья, которое сейчас падает. Все, точка. Это главная проблема на сегодняшний день», — резюмировала Ирина Радченко.
Ранее в России предложили ввести дифференцированные ставки по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от среднего уровня заработной платы в конкретном регионе. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.
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