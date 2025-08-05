Ставки по ипотеке могут привязать к средней зарплате в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин заявил, что на дифференцированные ипотечные ставки в регионах могут выйти уже в ближайшее время
Володин заявил, что на дифференцированные ипотечные ставки в регионах могут выйти уже в ближайшее время Фото:

Ставки по ипотеке в России могут сделать дифференцированными с учетом средней зарплаты в регионе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что правительство РФ уже рассматривает соответствующую инициативу.

«Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — заявил Володин в своем telegram-канале «Володин Саратов». Он также указал на разницу в доходах между регионами и подчеркнул, что сейчас ипотечная ставка одинакова для всех, хотя, например, в Москве зарплаты в 2,5 раза выше, чем в Саратове.

Он добавил, что такой подход обеспечит социальную справедливость: ставка в Москве и Саратове должна различаться и зависеть от средней зарплаты в регионе. Решение находится на стадии обсуждения, детали внедрения пока не раскрываются.

Ранее Володин отметил, что единая ставка по ипотеке не учитывает различия в доходах по регионам, при этом около 40% семейных ипотечных кредитов оформляется в Москве. В связи с этим депутаты предложили профильным министерствам рассмотреть возможность введения дифференцированных ставок с учетом региона и числа детей в семье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ставки по ипотеке в России могут сделать дифференцированными с учетом средней зарплаты в регионе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что правительство РФ уже рассматривает соответствующую инициативу. «Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — заявил Володин в своем telegram-канале «Володин Саратов». Он также указал на разницу в доходах между регионами и подчеркнул, что сейчас ипотечная ставка одинакова для всех, хотя, например, в Москве зарплаты в 2,5 раза выше, чем в Саратове. Он добавил, что такой подход обеспечит социальную справедливость: ставка в Москве и Саратове должна различаться и зависеть от средней зарплаты в регионе. Решение находится на стадии обсуждения, детали внедрения пока не раскрываются. Ранее Володин отметил, что единая ставка по ипотеке не учитывает различия в доходах по регионам, при этом около 40% семейных ипотечных кредитов оформляется в Москве. В связи с этим депутаты предложили профильным министерствам рассмотреть возможность введения дифференцированных ставок с учетом региона и числа детей в семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...