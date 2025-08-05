05 августа 2025

«Красное и белое» будет судиться с властями из-за закрытия магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании, управляющей торговой сетью «Красное и Белое»
Суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании, управляющей торговой сетью «Красное и Белое» Фото:

Арбитражный суд Вологодской области 26 августа 2025 года рассмотрит иск ООО «Альфа-М», управляющей торговой сетью «Красное и Белое», с требованием отменить приказ регионального министерства экономического развития о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

«Общество с ограниченной ответственностью „Альфа-М“... обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О „О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615“. Определением суда от 30.07.2025... заявление общества принято к производству», — говорится в определении суда.

В материалах дела уточняется, что причиной приостановления лицензии стали претензии региональных властей к соблюдению условий розничной торговли алкоголем. Компания «Альфа-М» настаивает на том, что действия министерства нарушают ее права, и требует немедленного восстановления лицензии.

Ранее, с 25 июля 2025 года, розничная продажа алкоголя в магазинах «Красное и Белое» на территории Вологодской области была приостановлена из-за выявленных нарушений, а с 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственному заявлению. Власти региона объяснили эти меры заботой о здоровье граждан и выразили готовность помочь сотрудникам закрывающихся магазинов через центры занятости.

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Арбитражный суд Вологодской области 26 августа 2025 года рассмотрит иск ООО «Альфа-М», управляющей торговой сетью «Красное и Белое», с требованием отменить приказ регионального министерства экономического развития о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда. «Общество с ограниченной ответственностью „Альфа-М“... обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О „О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615“. Определением суда от 30.07.2025... заявление общества принято к производству», — говорится в определении суда. В материалах дела уточняется, что причиной приостановления лицензии стали претензии региональных властей к соблюдению условий розничной торговли алкоголем. Компания «Альфа-М» настаивает на том, что действия министерства нарушают ее права, и требует немедленного восстановления лицензии. Ранее, с 25 июля 2025 года, розничная продажа алкоголя в магазинах «Красное и Белое» на территории Вологодской области была приостановлена из-за выявленных нарушений, а с 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственному заявлению. Власти региона объяснили эти меры заботой о здоровье граждан и выразили готовность помочь сотрудникам закрывающихся магазинов через центры занятости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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