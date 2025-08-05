05 августа 2025

Трамп изъявил желание вывести США из украинского конфликта

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Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в эфире Fox News
Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в эфире Fox News Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят вывести из участия в конфликте на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я хочу вывести США из украинского конфликта», — сообщил Трамп. Его слова прозвучали в эфире американского телеканала Fox News.

Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп рассматривает постепенное сокращение поддержки Украины и не берет на себя долгосрочных обязательств по этому вопросу. Официальные представители Госдепартамента подчеркивали, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако не может гарантировать прекращение огня до окончания объявленного Трампом 50-дневного срока.

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США хотят вывести из участия в конфликте на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Я хочу вывести США из украинского конфликта», — сообщил Трамп. Его слова прозвучали в эфире американского телеканала Fox News. Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп рассматривает постепенное сокращение поддержки Украины и не берет на себя долгосрочных обязательств по этому вопросу. Официальные представители Госдепартамента подчеркивали, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако не может гарантировать прекращение огня до окончания объявленного Трампом 50-дневного срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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