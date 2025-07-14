Трамп обозначил, насколько далеко он готов зайти в конфликте на Украине

Трамп заявил, что настроен на урегулирование конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп настроен на урегулирование конфликта
Трамп настроен на урегулирование конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине он намерен сосредоточиться на дипломатическом урегулировании ситуации. Об этом он сообщил в интервью американским СМИ.

«Я настроен на урегулирование», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов зайти, если ситуация на Украине ухудшится. Слова американского лидера передает Fox News.

В этом же интервью президент Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине. Как подчеркнул глава государства, все финансовые издержки по осуществлению этих поставок возьмет на себя европейская сторона. Трамп отметил, что США и ЕС пришли к согласию относительно передачи вооружений Киеву.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине он намерен сосредоточиться на дипломатическом урегулировании ситуации. Об этом он сообщил в интервью американским СМИ. «Я настроен на урегулирование», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов зайти, если ситуация на Украине ухудшится. Слова американского лидера передает Fox News. В этом же интервью президент Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине. Как подчеркнул глава государства, все финансовые издержки по осуществлению этих поставок возьмет на себя европейская сторона. Трамп отметил, что США и ЕС пришли к согласию относительно передачи вооружений Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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