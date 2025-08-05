В Перми из Камы достали труп 44-летнего мужчины

Инцидент произошел в Кировском районе
В Перми из реки достали труп 44-летнего мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«Тело заметили плавающие по Каме на лодке горожане. На место были вызваны экстренные службы», — со ссылкой на данные очевидцев передает паблик «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
В СУ СКР по Пермскому краю информацию о поле и возрасте утопленника подтвердили. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
URA.RU ранее писало про утонувшего в Камском заливе подростка. До этого в окрестностях детского лагеря «Чибис» из реки Сюзьвы извлекли тело мужчины.
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