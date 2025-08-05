05 августа 2025

В Перми из Камы достали труп 44-летнего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Кировском районе
Инцидент произошел в Кировском районе Фото:

В Перми из реки достали труп 44-летнего мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«Тело заметили плавающие по Каме на лодке горожане. На место были вызваны экстренные службы», — со ссылкой на данные очевидцев передает паблик «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

В СУ СКР по Пермскому краю информацию о поле и возрасте утопленника подтвердили. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

URA.RU ранее писало про утонувшего в Камском заливе подростка. До этого в окрестностях детского лагеря «Чибис» из реки Сюзьвы извлекли тело мужчины.

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В Перми из реки достали труп 44-летнего мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «Тело заметили плавающие по Каме на лодке горожане. На место были вызваны экстренные службы», — со ссылкой на данные очевидцев передает паблик «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». В СУ СКР по Пермскому краю информацию о поле и возрасте утопленника подтвердили. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. URA.RU ранее писало про утонувшего в Камском заливе подростка. До этого в окрестностях детского лагеря «Чибис» из реки Сюзьвы извлекли тело мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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