Евросоюз не признал право России на охрану бренда «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения. Это стало первым отказом на международную защиту отечественного географического указания после вступления РФ в Женевский акт. Об этом сообщают СМИ.
«Присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения дало гжельской керамике, тульским пряникам и вологодскому кружеву шанс на охрану брендов в 70 странах. Но первую же заявку отказался регистрировать ЕС», — говорится в сообщении РБК.
Отказ Еврокомиссии означает, что Россия не сможет использовать международный механизм защиты «Гжели» на территории Евросоюза. При этом заявки на другие географические указания, такие как «тульский пряник» и «вологодское кружево», пока остаются в рассмотрении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую культуру невозможно отменить, а запреты на спектакли и книги на Западе лишь усиливают к ней интерес. Эксперты считают, что это поможет России расширить гастроли в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.