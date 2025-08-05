05 августа 2025

Трамп позвал Алиева и Пашиняна на разговор в Белом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп намерен содействовать миру между Арменией и Азербайджаном
Трамп намерен содействовать миру между Арменией и Азербайджаном Фото:

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом. Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном запланирована на пятницу. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана. Встреча пройдет в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении», — пишет The Washington Post.

Американская газета не уточняет, достигли ли стороны предварительных договоренностей или подписание соглашения будет оформлено в ходе переговоров. Также не раскрываются детали повестки и формат встречи.

Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана в 2022 году стало шагом к обретению настоящего суверенитета. По его словам, Армения «не потеряла Карабах, а обрела Республику Армения». Глава правительства отверг обвинения оппозиции в предательстве, подчеркнув, что тема Карабаха годами использовалась как инструмент давления, мешающий стране стать по-настоящему независимой. 

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Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом. Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном запланирована на пятницу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана. Встреча пройдет в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении», — пишет The Washington Post. Американская газета не уточняет, достигли ли стороны предварительных договоренностей или подписание соглашения будет оформлено в ходе переговоров. Также не раскрываются детали повестки и формат встречи. Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана в 2022 году стало шагом к обретению настоящего суверенитета. По его словам, Армения «не потеряла Карабах, а обрела Республику Армения». Глава правительства отверг обвинения оппозиции в предательстве, подчеркнув, что тема Карабаха годами использовалась как инструмент давления, мешающий стране стать по-настоящему независимой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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